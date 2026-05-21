Finspångs kommun söker tekniker till fastighetsavdelningen
Finspångs kommun / Fastighetsskötarjobb / Finspång Visa alla fastighetsskötarjobb i Finspång
2026-05-21
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finspångs kommun i Finspång
, Katrineholm
, Askersund
eller i hela Sverige
Vill du jobba med oss?
Vill du arbeta i en varierande och praktisk teknikerroll i en verksamhet som gör verklig samhällsnytta?
Fastighetsavdelningen söker nu en tekniker som vill vara med och utveckla kommunens fastigheter tillsammans med engagerade kollegor inom förvaltning, drift och utveckling.
Rollen innebär arbete med drift, underhåll, tekniska frågor och felavhjälpning kopplat till kommunens fastigheter och anläggningar.
Du arbetar nära verksamheter, entreprenörer och interna funktioner i det dagliga arbetet med kommunens fastigheter.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med stor samhällsbetydelse och varierande arbetsuppgifter.
Fastighetsavdelningen ansvarar för lokaler och miljöer som används varje dag av kommunens invånare och verksamheter.
Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande arbete
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och tekniska lösningar
Engagerade kollegor och nära samarbete inom avdelningen
Dina framtida arbetsuppgifter
Som tekniker arbetar du med tekniska och praktiska arbetsuppgifter kopplade till kommunens fastigheter och anläggningar.
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med både interna och externa aktörer.
Du arbetar verksamhetsnära med drift, underhåll och felavhjälpande arbete utifrån verksamheternas behov.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan utvecklas över tid utifrån verksamheternas behov samt den kompetens och erfarenhet du tar med dig in i rollen.
Arbetet omfattar bland annat:
Drift, felsökning, felavhjälpning och praktiskt underhållsarbete kopplat till kommunens fastigheter och anläggningar
Arbete med tekniska system inom exempelvis ventilation, värme, styrning och energi
Samordning och uppföljning av mindre åtgärder, entreprenörer och leverantörer
Uppföljning av myndighetskrav och återkommande besiktningar
Samverkan med verksamheter och interna funktioner i det dagliga driftarbetet
Arbete i Vitec eller motsvarande fastighets- och affärssystem
Arbete med avrop och beställningar inom befintliga ramavtal samt enligt kommunens inköpsrutiner och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Medverkan i fastighetsavdelningens beredskapsorganisation enligt gällande schema
Dokumentation och administrativ uppföljning kopplat till drift och underhåll
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant utbildning inom fastighet, drift, teknik eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Drift, skötsel, felsökning, felavhjälpning samt praktiskt underhålls- och reparationsarbete inom fastighetsområdet
Entreprenörskontakter och samordning av åtgärder
Arbete inom offentlig verksamhet eller större fastighetsorganisation
Arbete i Vitec eller liknande fastighets- och affärssystem
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet inom:
Ventilation, värme, el eller styr- och reglersystem
Energioptimering och driftuppföljning
Brandlarm, inbrottslarm och säkerhetssystem
Myndighetskrav och lagstadgade besiktningar
Inköp, beställningar och arbete inom offentlig verksamhet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad, självständig och har god samarbetsförmåga. Du trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter och har förmåga att kombinera tekniskt arbete med praktiskt genomförande i vardagen.
God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten, då rollen innebär många kontaktytor och arbete med dokumentation, dialog och uppföljning. Rollen förutsätter även god vana av att arbeta i digitala system och administrativa verktyg.
B-körkort krävs för tjänsten.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag har passerat.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför är FNs globala mål integrerade i kommunens styrning. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9921341