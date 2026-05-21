Store Room Operator, Bohus
På Nouryon tar vårt globala team positiva åtgärder varje dag för att nå högre kollektivt och individuellt. Vi skapar innovativa och hållbara lösningar för våra kunder för att möta samhällets behov - idag och i framtiden.
Vi söker en Store Room Operator som är noggrann, serviceminded och trivs i en operativ roll nära produktion och underhåll. Låter det som du?
Om jobbet
En verksamhetsnära och operativ roll där du ansvarar för den dagliga driften av förråd och varumottagning på site Bohus och säkerställer att rätt material finns på rätt plats i rätt tid.
I din framtida roll som Store Room Operator kommer du att
Hantera och fylla på plockförråd
Lämna ut, ta emot och fylla på NPR-material
Ansvara för lagring och inventering av material
Ta emot och inleverera material i SAP samt kontrollera ankommande gods
Plocka och sammanställa kittat förrådsmaterial enligt gällande rutiner
Arbeta aktivt med förbättringar inom arbetsområdet
Vi tror att du har
Gymnasieutbildning
Erfarenhet av arbete i förråd eller lager
Goda kunskaper i svenska och engelska
Grundläggande kunskaper i SAP
Ett högt säkerhets-, hälso- och miljömedvetande
Bra om du har
Administrativ erfarenhet inom förrådshantering
Kunskap inom ekonomi kopplat till förrådshantering
Truckkort
Erfarenhet av SAP och/eller Ariba
Vi tror att du är
Noggrann och strukturerad, har ett serviceinriktat förhållningssätt och trivs i samarbete med andra i en verksamhetsnära miljö.
Vi erbjuder dig
En viktig och stabil roll i en verksamhetskritisk del av produktionen. Du blir en del av ett team där säkerhet, samarbete och förbättringsarbete är centrala delar av vardagen.
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IF Metall, men utöver det erbjuder vi även förmåner som bonus, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Har vi ditt intresse?
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Bohus. Du kommer att rapportera till Planning Manager.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen.
Som sökande kan det bli aktuellt med en bakgrundskontroll innan anställning, beroende på rollens krav. Vi arbetar aktivt och strukturerat med HSE-frågor för att skapa en säker och hållbar arbetsmiljö. Som anställd kan du därför, vid slumpmässiga tillfällen, komma att genomföra drogtester.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill be dig som intern sökande att ansöka med din Nouryon email för att underlätta vårt arbete i rekryteringsprocessen.
Om Nouryon
Om du letar efter ditt nästa steg i karriären, sök idag och gå med i Nouryons globala team för att erbjuda viktiga lösningar som våra kunder använder för att tillverka vardagsprodukter som personlig vård, rengöring, färger och beläggningar, jordbruk och livsmedel, läkemedel och byggprodukter. Våra anställda drivs av viljan att göra skillnad och aktivt driva positiv förändring. Om det gäller dig, ger vi gärna plats för dina ambitioner. Från dag ett stöttar vi dig i din personliga utveckling, genom utmanande positioner och omfattande möjligheter till lärande och utveckling, i en dynamisk, internationell, mångsidig och proaktiv arbetsmiljö.
Kontakt
För ytterligare information om den lediga tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Oskar Gustafson, oscar.gustafson@nouryon.com
Om du har frågor om rekryteringsprocessen eller din ansökan eller behöver hjälp, vänligen kontakta: Recruiting.SE@Nouryon.com
För frågor relaterade till facket:
BOHUS
Ledarna: Sanna Backman - sanna.backman@nouryon.com
Unionen: Helene Rosenlund - helene.rosenlund@nouryon.com
Akademikerna: Niclas Lundahl - niclas.lundahl@nouryon.com
Vi har redan valt våra sourcingkanaler för denna rekrytering och ber vänligen att inte bli kontaktade av några reklamagenter, rekryteringsbyråer eller bemanningsföretag.
9921344