Logistiksmedarbetare inom plastindustrin utanför Borås
Är du en driven och noggrann person som trivs inom lager och logistik? Vill du arbeta i en stabil industriverksamhet under sommaren med möjlighet till förlängning? Har du möjlighet att pendla varje dag utanför Borås? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
För vår kunds räkning söker vi nu logistiksmedarbetare till en välkänd aktör inom plastindustrin strax utanför Borås, i Herrljunga kommun. Uppdraget pågår under sommaren vecka 24-32 med god möjlighet till förlängning vid fortsatt behov och bra prestation. Fabriken håller stängt vecka 29 vilket innebär möjlighet till ledighet den veckan. Publiceringsdatum2026-05-21Om tjänsten
Som logistiksmedarbetare blir du en viktig del av det dagliga flödet i produktionen och lagret. Rollen innebär både truckkörning och administrativ rapportering där noggrannhet och struktur är avgörande. Du arbetar nära produktion och logistikteam för att säkerställa effektiva och säkra leveranser inom verksamheten.
Arbetstider:
Måndag - fredag kl. 07.00-16.00.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära:
Truckkörning med B3/skjutstativstruck
Hantering av material och gods inom produktionen
Rapportering och registrering i system
Kontrollräkning och lagerhantering
Lastning och lossning av material
Säkerställa ordning och struktur på lagret
Samarbete med produktion och logistikfunktioner
Om dig
Vi söker dig som är arbetsvillig, ansvarstagande och har ett högt säkerhetstänk i ditt arbete. Du trivs med att arbeta självständigt men fungerar också bra i grupp. Rollen kräver att du är noggrann, strukturerad och kan hålla fokus även under perioder med högt tempo.
Som person är du positiv, flexibel och bidrar med god energi till arbetsgruppen. Du är inte rädd för att ta initiativ och hjälper gärna till där det behövs.
God erfarenhet av truckkörning, främst B3/skjutstativ
Goda kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse
God sifferförståelse och vana av rapportering
Tidigare erfarenhet inom lager, logistik eller industri
Körkort och tillgång till bil
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag så ansökan så snart som möjligt!
Vid frågor eller funderingar så ber vi er kontakta eller Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se
.
Vi jobbar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Jobbnummer
9921353