Svetsare | K-Svets | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Svetsarjobb / Göteborg
2026-05-21
Har du erfarenhet av svetsning och trivs med noggrant arbete? Just nu söker K-Svets svetsare till sin verksamhet i Göteborg!
Hos K-Svets får du arbeta i tekniskt avancerade projekt och vara en del av hela tillverkningskedjan - från ritning till färdig produkt. Arbetet kan innebära uppdrag i olika projekt runt om i Västra Götaland.

Publiceringsdatum: 2026-05-21

Om tjänsten
K-Svets är specialister inom avancerade svetsentreprenader och arbetar med hela Norden som marknad. De utför uppdrag inom bland annat petrokemisk industri, pappers- och massaindustrin, kraft- och värmeverk, läkemedelsindustrin samt varvsindustrin. I deras välutrustade verkstad tillverkas kundanpassade konstruktioner som därefter monteras ute hos kund.Arbetsuppgifter
Arbeta med hela tillverkningsprocessen från ritning till färdig produkt
TIG-svetsning i olika material
Montering och efterbearbetning
Kvalitetskontroll av produkter
Om dig
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har ett starkt kvalitetstänk i ditt arbete. Du trivs med att arbeta självständigt genom hela processen, samtidigt som du fungerar väl i team med tydlig kommunikation och gemensamma mål.
Formella krav
Erfarenhet av manuell svetsning
Svetslicens inom TIG och MMA
Erfarenhet av ritningsläsning
Erfarenhet av arbete i verkstad eller industriell produktion
B-körkort
Meriterande kvalifikationer
Gymnasial eller eftergymnasial utbildning med inriktning mot teknik, industri eller verkstad
Truckkort A och B
Kunskaper inom andra svetsmetoder utöver TIG
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar om processen så ber vi dig maila till petra.dahdouh@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För tjänsten en ingår brakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9921351