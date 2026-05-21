Kundservicemedarbetare inom fastighetsförvaltning
2026-05-21
Vill du ha ett sommarjobb där du får kombinera administration, kundkontakt och struktur i en vardag som rör uthyrningar, arbetsordrar och fastighetssystem? Nu söker vi en extra resurs till en fastighetsaktör i Uppsala, med möjlighet att fortsätta på deltid under höstenPubliceringsdatum2026-05-21Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i ca tre månader under sommaren, med chans till deltidsarbete under hösten. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos kundföretaget.
Om företaget
Detta är en anonym annons där namnet på kundföretaget inte framgår. Du kommer få reda på mer vid inledande telefonsamtal.
Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med hyresadministration och säkerställer att inkommande underlag och ärenden hanteras och följs upp i verksamhetens system. Du hanterar uppgifter kopplade till uthyrningar och försäljningar, hanterar material och säkerställer att information registreras korrekt. Rollen innebär både inkommande och utgående samtal, vilket kräver att du är trygg med telefon som arbetsverktyg.
Exempel på arbetsuppgifter:
Registrera och uppdatera uthyrningar och försäljningar med tillhörande underlag i systemet
Hantera och strukturera mäklarbilder och relaterad dokumentation
Lägga upp och administrera arbetsordrar och ärenden i fastighetssystem
Sköta inkommande och utgående samtal via växelsystem
Stötta teamet och projektresurs med löpande administration och koordinering
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
Gymnasieutbildning
Svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av administrativt arbete och vana att arbeta i digitala system
Trygg i att ha telefonkontakt som en naturlig del av jobbet
Meriterande:
Erfarenhet av hyresadministration, ekonomiassistentroll eller liknande
Erfarenhet av fastighetssystem
Bakgrund som mäklare eller arbete nära uthyrning eller försäljning
B-körkort
Övrig information
Start: I början av juni Plats: Uppsala Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
