Lärare till Sverkerskolan
2026-05-21
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
Vill du vara med och göra verklig skillnad i elevers vardag? På Sverkerskolan blir du som lärare en del av ett engagerat arbetslag där samarbete och olika kompetenser står i centrum, alltid med elevens bästa i fokus. Tillsammans med dina kollegor får du möjlighet att inspirera, stärka och guida eleverna mot en trygg kunskapsgrund och ökad självständighet. Ta chansen att utvecklas tillsammans med oss och varmt välkommen att söka tjänsten!
Sverkerskolan är en skola F-9 som ligger i hjärtat av Luthagen. Lågstadiet är inrymt i två vackra skolbyggnader från början av 1900-talet. Skolan har expanderat uppåt i åldrarna i närliggande lokaler som även de renoverats. Sverkerskolan har länge varit en stimulerande och utvecklande miljö för elever och medarbetare. På skolan finns en lång tradition av pedagogisk utveckling och nytänkande. Skolans medarbetare består av många olika specialistfunktioner som bidrar till en mångfald i kompetens och perspektiv.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi söker dig som har lärarlegitimation med bred behörighet. Du kommer till en början att arbeta i skolans lågstadium men behörighet att arbeta på mellanstadiet är meriterade då vi har lärare som följer mellan olika stadier. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument inom dina ämnen samt det som hör till utbildningen ihop med kollegor. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Du har stort intresse för att motivera och anpassa undervisningen till elever i behov av särskilt stöd. Arbetslaget i varje årskurs har ett gemensamt ansvar för alla elevers måluppfyllelse och samarbetar tätt. Lärarna delar ämnen med varandra och undervisar därmed alla årskursens elever.Publiceringsdatum2026-05-21Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarexamen och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då detta är grundläggande krav för tjänsten. Du behöver även ha god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan.
Det är meriterande om du har en lärarexamen som spänner över flera stadier eller en bred kompetens inom olika undervisningsområden. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av undervisning i de lägre åldrarna samt goda it-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete. Har du dessutom specialpedagogisk vidareutbildning är det en extra tillgång i rollen.
Du har god samarbetsförmåga och arbetar väl tillsammans med andra genom att vara lyhörd, kommunikativ och konstruktiv i olika situationer. Med din pedagogiska insikt har du lätt för att anpassa ditt sätt att förmedla information utifrån mottagarens behov och förutsättningar. Du har också en tydlig helhetssyn och förstår hur din roll bidrar till verksamhetens övergripande mål, vilket gör att du fattar beslut och agerar med hela organisationens bästa i fokus.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Christina Ogebrink, biträdande rektor, 018-727 64 79.
Fackliga företrädare:
Sveriges lärare, Kajsa Gustafsson, 076-696 60 12.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
9921343