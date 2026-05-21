Kvalitetsingenjör - OT/I&C
Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Nu söker vi en kvalitetsingenjör till Ringhals QC-funktion.
Ringhals QC-funktion ingår i enheten Underhållsteknik vilken utgör stöd åt Ringhals områden inom teknik- och underhåll. Vi är en teknikövergripande grupp med 13 är kvalitetsingenjörer inom disciplinerna el, I&C, mek och lyft. Mångfald är viktigt i vårt yrkesutförande, därför eftersträvar vi variation utifrån kön, ålder och erfarenheter. Vi är en aktiv arbetsgrupp med breda gränsytor och kontaktnät.
Om jobbet
Som kvalitetsingenjör vid Ringhals ingår du i en del av "Tillståndshavarens kontrollorganisation". Vi bevakar att grundläggande villkor i föreskrifter och normer för elektrisk utrustning uppfylls. Du kommer främst att arbeta med vidmakthållande av anläggningen vilket kräver god förståelse för våra komponenter och noggrannhet vid ex mottagningskontroll av material.
Mycket av det arbete du kommer vara delaktig i handlar om att efterfråga, sammanställa, granska och godkänna kontrollredovisning. Dina arbetsuppgifter blir bland annat:
Kvalitetskontroll inom materialanskaffningsprocessen
Övervaka och utföra tillverknings-, leverans- och mottagningskontroll
Handlägga kvalificeringar och kvalitetsbedömning av reservdelar
Vara QC-samordnare i projekt
Granska tekniskt underlag
Delta vid leverantörsbedömningar som tekniskt kunnig kring komponentkrav
Omvärldsbevakning och intern informationsspridning
Delta i utvecklingsarbete inom gruppen
I tjänsten ingår 2-6 resor per år, upp till några dagar per gång. Du reser i team men representerar oftast ensam QC.
Kravspecifikation
Det är viktigt att du gillar att arbeta i team och samtidigt har förmåga att arbeta både självständigt och ta lead när det behövs. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till vår kultur där alla vill göra sitt bästa för att hjälpa organisationen att nå sina mål.
Du har följande kvalifikationer:
Högskoleingenjör inom elektronik alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet, varav hela eller delar har inneburit operational technology / programmerbar elektronik
God erfarenhet och vana av att sammanställa kontrolldokumentation och skriva tekniska rapporter
Du talar och skriver både svenska och engelska obehindrat
Det är meriterande med erfarenhet från kärnkraft- och/eller processindustrin. Så även med erfarenhet inom komponentkunskap elektronik. Läs gärna mer kring vår kravställning via vår hemsida Ringhals bestämmelser för elektrisk utrustning - Vattenfall.
Din erfarenhet och kunskap är viktig för oss och vi vill utveckla den vidare tillsammans i gruppen. Du ser denna tjänst som ett steg i din personliga karriärstege och vidareutveckling av dina befintliga kompetenser.
Ytterligare information
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här.
Rekryterande chef Victoria Wiman, 0725-752 059, victoria.wiman@vattenfall.com
Rekryterare Johan Macdonald, 0730-852 763
Placeringsort: Ringhals
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Ericsson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 3 juni 2026 - Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Förutom säkerhetsprövning genomförs även drogtest. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
