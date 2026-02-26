Fleet Maintenance co-ordinator & Administrator

New Transport AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-02-26


Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
Visa alla jobb hos New Transport AB

Responsible for managing service records, controlling repair costs, liaising with workshops and suppliers, ensuring regulatory compliance, monitoring fleet availability, maintaining documentation, and supporting operational continuity by minimizing vehicle downtime through efficient planning, reporting, and administrative control of fleet maintenance activities.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: rekrytering.newtransport@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
New Transport AB (org.nr 559205-9157)
117 31  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9766186

