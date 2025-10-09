Fiskslaktare/odlare till Storuman

Northern Skill AB / Slaktarjobb / Storuman
2025-10-09


Visa alla slaktarjobb i Storuman, Sorsele, Vilhelmina, Malå, Lycksele eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Northern Skill AB i Storuman, Malå, Arvidsjaur, Vindeln, Vännäs eller i hela Sverige

Vi söker en slaktare/odlare till kund i Storuman! Konsultuppdrag genom Northern Skill
Vill du arbeta med hållbar livsmedelsproduktion i omgiven av natur? Vi söker nu en Fiskslaktare/odlare till anläggning i Storuman.

Publiceringsdatum
2025-10-09

Om företaget
Vi driver vår verksamhet med stort fokus på kvalitet, hållbarhet och djurvälfärd. Parallellt med produktionen samarbetar vi nära med svensk forskning och branschutvecklingen för att bidra till en modern och ansvarsfull fisknäring.

Om tjänsten
Som fiskslaktare blir du en viktig del av ett engagerat team som ansvarar för hela kedjan. Arbetet är praktiskt och varierande med fokus på kvalitet, noggrannhet och livsmedelssäkerhet.
Exempel på arbetsuppgifter:

Blodtömning av slaktfisk


Hjälp vid sortering, logistik och övriga odlingsuppgifter


Rengöringsarbete på anläggningen


Bidra till god arbetsmiljö och effektiva rutiner

Vi söker dig som:
Är intresserad av djur, natur och hållbar matproduktion


Är ansvarstagande, noggrann och trivs med praktiskt arbete


Har B-körkort (krav)


Har truck-kort (behörighet B1)


Har erfarenhet av livsmedelsarbete eller fiskodling (meriterande men inte krav)

Vi erbjuder:
Arbete i en naturnära miljö med engagerade kollegor


Intern utbildning och möjlighet att utvecklas inom företaget


Ett stabilt och växande företag med framtidsfokus


Placering: Storuman Tillträde: Enligt överenskommelse Ansökan: Skicka din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.

Ansökan Northern Skill är det personliga rekryteringsföretaget med norrländska som koncernspråk. Vi är mer intresserade om vem du är - än hur duktig du är på skriva CV.
Har du inte världens snyggaste CV så kan du alltid presentera dig genom fritext i ansökan, en kort video - eller varför inte slå en signal! Vi hörs!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Northern Skill AB (org.nr 559450-6346), http://northernskill.se

Arbetsplats
Northern Skill

Kontakt
Viktor Jäderberg
viktor@northernskill.se
0725004842

Jobbnummer
9548184

Prenumerera på jobb från Northern Skill AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Northern Skill AB: