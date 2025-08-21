Fiskodlingsarbetare med ledaruppdrag
2025-08-21
Hushållningssällskapet Västernorrland bildades redan 1805 men är aktuellare än någonsin. Vi är en del av Sveriges historia och fortsätter vara en viktig aktör som utvecklar det gröna näringslivet och arbetar för att hushålla med jordens resurser. Något som är lika viktigt idag som 1805. Vi är en koncern med basen i Härnösand och vi är verksamma inom utbildning (Nordvik Utbildningar), rådgivning (Y-Ekonomi) och livsmedelsproduktion (Svensk Fjällröding och Omegalax). Vi förvaltar även flera stiftelser som årligen delar ut medel till ungdomsföreningar och lantbrukare i länet. Vår vision är "en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer". För mer information om organisationen, https://hushallningssallskapet.se/hushallningssallskapet-vasternorrland/
Omegalax
Omegalax är en av Hushållningssällskapet Västernorrland fiskodlingar. Det är en landbaserad fiskodling, som ligger i Timrå kommun, för odling av sättfisk, röding. Fisken säljs vidare som sättfisk till koncernens matfiskodling, Svensk Fjällröding AB. Anläggningen ligger helt och hållet på land och vi använder grundvatten som håller en temperatur på 5-7 grader, året runt. Att använda sig av grundvatten förutsätter att vattnet både pumpas och syresätts. Detta gör att anläggningen är tekniskt avancerad med olika styrsystem för pumpar och syresättning samt nivålarm. Att vara operativledare på anläggningen innebär att ansvara för den dagliga verksamheten och se till att de kortsiktiga målen uppnås samt optimera processer, förbättra effektiviteten och leda och stötta medarbetarna. Att lösa problem som uppstår, prioritera arbetsuppgifter och se till att resurserna används effektivt.
Operativ ledare på Omegalax
Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter
Vara delaktig i det dagliga fiskodlingsarbetet.
Ansvarar för att säkerställa att företaget når sina kortsiktiga mål.
Leda, fördela och ansvara för det dagliga arbetet i aktuell arbetsgrupp.
Få alla delar av arbetsplatsen att arbeta effektivt och samordnat
Arbetsmiljö enligt arbetsmiljöfördelning.
Bevilja ledighet för medarbetare upp till tre dagar.
Din profil
Förutom dina vanliga arbetsuppgifter som fiskodlare kommer du att ha ett utökat ansvar att leda och fördela det dagliga arbetet inom arbetsgruppen. Detta inkluderar att säkerställa att företaget når sina kortsiktiga mål och att alla delar av arbetsplatsen arbetar effektivt och samordnat. Du kommer även att vara ansvarig för att utveckla och implementera kvalitetsledningsprocesser, säkerställa att arbetsmiljöstandarder följs. Du har en stark ansvarskänsla, god kommunikationsförmåga och en passion för hållbar fiskodling och vill bidra till företagets framgång.
Du har utbildning och eller erfarenhet av att leda och motivera arbetsgrupper och har en god samarbetsförmåga med erfarenhet av att delegera arbetsuppgifter effektivt. Viktigt är även att skapa och upprätthålla ett positivt och produktivt arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen som operativledare på Omegalax ser vi gärna att du har:
Förmåga att planera och samordna det dagliga arbetet effektivt.
Förmåga att hantera administrativa uppgifter, såsom att bevilja kortare ledighet för medarbetare.
Erfarenhet av arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöarbete.
Erfarenhet av att implementera och upprätthålla kvalitetsledningssystem
Erfarenhet av att sätta och nå kortsiktiga och långsiktiga mål (sätts av affärsområdeschef)
Dokumenterade kunskaper om vattenkvalitet och fiskhälsa på en grundläggande nivå.
Dokumenterad kunskap om fiskodlingstekniker och -metoder.
Dokumenterad kunskap från livsmedelshantering och eller livsmedelsindustrin.
Förmåga att använda och förstå relevant utrustning och teknologi inom fiskodling.
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Omegalax".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Omegalax". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hushållningssällskapet i Västernorrlands län
(org.nr 262000-0220), https://hushallningssallskapet.se/hushallningssallskapet-vasternorrland/
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fiskodlingen Omegalax
Affärsområdeschef
Elin Mehlhorn
9470231