Fiskodlare
Vattudalens Fisk AB söker medarbetare till anläggningen i Tobro, Virserum.
I över 16 år har vi bedrivit uppfödning av ädelfiskarna – regnbågslax (Oncorhynchus mykiss) och röding (Salvelinus alpinus) i det rena och kalla vattnet i Jämtland. Parallellt med uppfödningen genomför vi samtidigt nära samarbeten med bland annat svensk forskning och branschutvecklingen.
Företaget har verksamheter på 15 aktiva platser i Sverige i från Kalmar till Kalix.
Vattudalens Fisk AB söker nu en engagerad och ansvarstagande medarbetare till vår anläggning i Tobro, Virserum.
Arbetet innebär främst att hjälpa till med kläckeri och uppfödning av fiskyngel i våra inomhusbassänger. Fiskhälsa och god djurhållning är en viktig del av verksamheten, och vi söker därför dig som är noggrann, praktiskt lagd och har ett intresse för vattenbruk och djurvälfärd.

Dina arbetsuppgifter
Arbete i kläckeri
Uppfödning och skötsel av fiskyngel
Övervakning av fiskhälsa och vattenmiljö
Rengöring och skötsel av bassänger och utrustning
Övriga arbetsuppgifter inom anläggningen
Vi söker dig som
Är ansvarstagande och arbetsvillig
Kan arbeta både självständigt och i team
Har intresse för fiskodling, djur eller naturbruk
Behärskar svenska och engelska
Har B-körkort
Har god arbetsmoral och är noggrann
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Företaget har kollektivavtal med Livs.
Välkommen med din ansökan till Vattudalens Fisk AB!
Bostadsort Virserum, Vetlanda eller i området.
Frågor om tjänsten Kan ni kontakta våran Platschef Tomasz Kuchta 076-291 25 38 tomasz.kuchta@vattufisk.se
eller HR Örjan Hedman orjan.hedman@vattufisk.se
073-723 91 38
Märk ansökan med: Fiskodlare Tobro. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: orjan.hedman@vattufisk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fiskodlare Tobro".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Vattudalens Fisk AB
577 95 VIRSERUM Körkort
