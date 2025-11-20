First line support med start omgående
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-11-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av First line support och söker ett spännande kortare uppdrag? Vi söker dig som kan starta omgående i ett heltidsvikariat fram till cirka mitten av januari 2026.. Du får chansen att bli en del av ett välkänt och hållbarhetsdrivet företag som ligger i framkant inom miljö och återvinning. Du kommer att arbeta i ett kunnigt team där din tekniska kompetens verkligen kommer till nytta. Sök idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund inom hållbarhet söker just nu en serviceminded IT Support i first line för att stötta upp deras verksamhet under julen. Som IT Supporttekniker kommer du vara med i diverse mindre projekt inom IT-support vad gäller att bland annat tillhandahålla klassisk support till användare, installera och konfigurera nätverkskomponenter men även felsöka i mjuk- och hårdvara. Det innebär att du kommer ha varierande uppgifter som kan innebära support över telefon men även via fältbesök vilket gör att du bör vara flexibel och van vid att arbete i ett högt tempo.
Uppdraget är på heltid och utförs på plats i Sollentuna, norr om Stockholm. Vi ser gärna att du bor i närområdet för att underlätta pendling och flexibilitet.
Full tillgänglighet krävs under hela perioden, inklusive hela jul- och nyårshelgen (ej röda dagar). Planerad ledighet eller semester under denna tid kan tyvärr inte accepteras.
Du erbjuds
• Ett lärorikt uppdrag
• En harmonisk och trevlig arbetsomgivning
• Bra och kompetenta kollegor
Du erbjuds
Ett lärorikt uppdrag i en harmonisk och trevlig arbetsmiljö med kompetenta kollegor.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-20Dina arbetsuppgifter
• Bemanna servicedesken och hantera inkommande ärenden inom 1:a linjens support
• Felsöka problem relaterade till hårdvara och verksamhetsspecifika applikationer
• Arbeta självständigt med teknisk felsökning och problemlösning
• Delta i IT-relaterade projekt och förvaltningsuppdrag
• Dokumentera rutiner, instruktioner och lösningar på ett strukturerat sätt
• Samarbeta med interna team och vid behov kommunicera med externa leverantörer
VI SÖKER DIG SOM
• Några års erfarenhet av arbete inom servicedesk/IT-support
• Kunskap om ITIL-processer och grundläggande nätverksförståelse
• God erfarenhet av Microsoftprodukter, särskilt Windows OS och Office 365 i komplexa miljöer
• Serviceminded och drivs av att hjälpa användare
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
• Bosatt i Norrort eller närliggande områden med möjlighet att ta sig till Sollentuna dagligen
• Tillgänglig för start omgående
• Tillgänglig för arbete hela uppdragsperioden
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och har ett genuint intresse för teknik. Du är strukturerad i ditt arbetssätt, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt för att samarbeta med både kollegor och användare. Eftersom arbetsdagen kan bjuda på varierande utmaningar är du flexibel, initiativtagande och har en god förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115858". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9613393