First line support
2025-11-10
Älskar du att ge förstklassig service och drivs av försäljning? Gillar du att arbeta mot uppsatta mål? Då kan detta vara rollen för dig! På Telia får du möjlighet att utvecklas inom kundbemötande, försäljning och teknisk support.
Det här är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Telia. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget samt överrekrytering till Telia på sikt.
Om företaget
Telia Company är ett kommunikationsföretag inom IT- och telekom. De hjälper företag och privatpersoner att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Sverige har en bredbandsinfrastruktur i världsklass med väl utbyggda fibernät och just nu moderniserar Telia hela mobilnätet med förstärkt 4G och 5G. Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder Telia den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera för ett mer digitalt och hållbart samhälle.
Välkommen till Telia, bättre nät, bättre upplevelser!
Arbetsuppgifter
Som supportmedarbetare ansvarar du för den första kontakten med Telias privatkunder. Via inkommande samtal hjälper du kunder med frågor av teknisk karaktär, inom främst bredband och telefoni. Du lyssnar till kundens behov och informerar om Telias tjänsteutbud för att leverera den bästa lösningen. Därmed blir merförsäljning en naturlig del av samtalet, där målet är att uppnå en god service och hög kundnöjdhet. Du arbetar mot uppsatta mål och har möjlighet att påverka din lön genom ett bonussystem.
Vid start erbjuds du en gedigen utbildning tillsammans med ditt team där du får alla verktyg för att bli trygg i din roll. Du har en kontinuerlig dialog med din närmsta chef för att få stöttning i ditt dagliga arbete och ta nästa steg i din utveckling.
• Svara på inkommande samtal från kunder
• Hitta lösningar på kunders frågor och problem
• Merförsäljning genom att se över tjänsteutbud och hitta lösningar som passar kundernas behov
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Avslutad gymnasieutbildning
• Mycket god känsla för service
• Goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska
• Erfarenhet inom kundservice är meriterande
För att trivas i rollen som supportmedarbetare på Telia bör du ha en god känsla för service och motiveras av att leverera lösningar efter kunders behov. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och är lyhörd samt empatisk i ditt bemötande. Rollen kräver att du tar eget ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du bör även trivas med ett varierat arbetstempo samt att arbeta mot uppsatta mål. Har du dessutom ett tekniskt intresse är du rätt för den här rollen!
Övrig information
Start: 12 januari Plats: Luleå Lön: Grundlön + möjlighet till provision
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
