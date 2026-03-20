First Line IT-support-student sökes!
2026-03-20
Studerar du IT och vill kombinera dina studier med ett meriterande deltidsjobb? Här får du arbeta i en bred IT-supportroll där du utvecklar dina tekniska kunskaper samtidigt som du hjälper användare i en viktig verksamhet. Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
I rollen som IT-support kommer du att arbeta i first line och stötta företagets interna användare i deras dagliga IT-relaterade frågor. Du blir en del av ett mindre team på 4 personer där ni tillsammans ansvarar för att den digitala arbetsplatsen fungerar smidigt. Arbetet sker på plats i Sollentuna och passar dig som vill kombinera studier med praktisk erfarenhet inom IT-support. Det finns goda möjligheter till fortsatt utveckling inom bolaget.
Du erbjuds Du får möjlighet till personlig och professionell utveckling, inklusive potential för en framtida anställning inom IT för rätt personDina arbetsuppgifter
Rollen innebär att ge teknisk support till användare, hantera incidenter och beställningar samt säkerställa en fungerande digital arbetsplats genom installation, konfiguration och felsökning av IT-utrustning och system.
Installation och konfigurering av datorer
Onboarding av användare och hantering av behörigheter
Felsökning av hårdvara och mjukvara
Support till användare i breda IT-relaterade frågor
Hantering av beställningar av datorer och tillbehör
Arbete i Microsoft 365
Arbete i ärendehanteringssystemet Easit
Vi söker dig som
Studerar minst 50% på eftergymnasial nivå, gärna inom IT eller liknande teknisk utbildning
Har grundläggande kunskaper i Microsoft 365
Har ett tekniskt intresse
Talar och skriver obehindrat på svenska samt har goda kunskaper i engelska
Är service-minded som person
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet av It-support/Service desk
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Service minded
Teamplayer
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "F017VL". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9810137