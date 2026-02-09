Finsnickare Sökes
2026-02-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
7H Gruppen AB söker nu fler erfarna målare till våra projekt inom nyproduktion, renovering och underhåll.
Vi är ett väletablerat företag inom bygg- och måleribranschen med uppdrag åt både offentliga och privata beställare. Hos oss står kvalitet, struktur och yrkesstolthet alltid i fokus.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Reparation av fönsterpartier, lagning, skrapning
Glasning av fönster, kittning
Målning med linoljefärg, bortskrapning av gammal färg
Arbete i bostäder, offentliga lokaler och kulturfastigheter
Samarbete med arbetsledning och andra yrkesgrupper
Vi söker dig som
Är finsnickare, erfarenhet av snickra ihop/ laga äldre fönsterpartier
Arbetar självständigt och tar ansvar för ditt arbete
Är noggrann, effektiv och kvalitetsmedveten
Har god samarbetsförmåga och en professionell inställning
B-körkort är meriterande
Erfarenhet av fönstermålning
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Varierande projekt med tydlig arbetsledning
Kollektivavtal och schyssta villkor
God arbetsmiljö och stark lagkänslaOm företaget
7H Gruppen AB är en etablerad aktör i Västra Götalandsregionen med fokus på måleri, byggnation, puts och kulturfasader. Vi arbetar långsiktigt med kvalitet och hållbara lösningar.
Placering: Västra Götaland
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: bedri@7hgruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 7H Gruppen AB
(org.nr 556969-7336), https://7hgruppen.se
Jössagatan 15
504 41 BORÅS
504 41 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9732162