Finsnickare Sökes

2026-02-09


7H Gruppen AB söker nu fler erfarna målare till våra projekt inom nyproduktion, renovering och underhåll.
Vi är ett väletablerat företag inom bygg- och måleribranschen med uppdrag åt både offentliga och privata beställare. Hos oss står kvalitet, struktur och yrkesstolthet alltid i fokus.

2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Reparation av fönsterpartier, lagning, skrapning

Glasning av fönster, kittning

Målning med linoljefärg, bortskrapning av gammal färg

Arbete i bostäder, offentliga lokaler och kulturfastigheter

Samarbete med arbetsledning och andra yrkesgrupper

Vi söker dig som

Är finsnickare, erfarenhet av snickra ihop/ laga äldre fönsterpartier

Arbetar självständigt och tar ansvar för ditt arbete

Är noggrann, effektiv och kvalitetsmedveten

Har god samarbetsförmåga och en professionell inställning

B-körkort är meriterande

Erfarenhet av fönstermålning

Vi erbjuder

Trygg anställning i ett stabilt och växande företag

Varierande projekt med tydlig arbetsledning

Kollektivavtal och schyssta villkor

God arbetsmiljö och stark lagkänsla

Om företaget
7H Gruppen AB är en etablerad aktör i Västra Götalandsregionen med fokus på måleri, byggnation, puts och kulturfasader. Vi arbetar långsiktigt med kvalitet och hållbara lösningar.
Placering: Västra Götaland

Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: bedri@7hgruppen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
7H Gruppen AB (org.nr 556969-7336), https://7hgruppen.se
Jössagatan 15 (visa karta)
504 41  BORÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9732162

