Finsktalande Kundserviceagent till Solna
Vill du bli en del av ett spännande bolag där kunden alltid står i centrum? Här får du arbeta i ett engagerat team som tillsammans levererar service i toppklass.
Kontoret är beläget i Solna och önskat startdatum är den 16 februari 2026. Detta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader, där du anställs som konsult via The Place. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget eller övergång till anställning hos kunden. Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 08.00-17.00 och det finns möjlighet till hybridarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
Besvara och lösa kundärenden via telefon och e-post
Hantera frågor relaterade till beställningar, leveranser, tekniska problem eller liknande
Säkerställa att kunderna får snabb, korrekt och tydlig information
Dokumentera och följa upp kundärenden enligt företagets rutiner
Utveckla och förbättra kundtjänstens processer och rutiner
Kvalifikationer
I rollen ser vi gärna att du har följande:
Flytande kunskaper i finska och engelska, i både skrift och tal
Mycket goda kunskaper i svenska, i både skrift och tal
Erfarenhet av service och kundhantering
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för att ge utmärkt service och som alltid sätter kunden i fokus. Du är en engagerad lagspelare som bidrar med positiv energi, är flexibel och har förmågan att anpassa dig efter olika situationer. Du arbetar organiserat och hanterar kundärenden med ett professionellt och lösningsorienterat bemötande.
Mer om anställningen
Start: 16 februari 2026
Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader, där du anställs som konsult via The Place. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget eller övergång till anställning hos kunden.
Arbetstid: Heltid, måndag till fredag kl. 08:00-17:00
Placering: Kontor ligger i Solna
Låter det som du? Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Urvalet hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Så ansöker du
