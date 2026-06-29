Finsktalande Försäkringsrådgivare (Remote)
Consort Nordic AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-06-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Consort Nordic AB i Göteborg
, Mölndal
, Varberg
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du en passion för att bygga starka kundrelationer? Trivs du i en social och positiv arbetsmiljö där du arbetar mot tydliga mål och samtidigt utvecklas i din roll? Då kan det här vara jobbet för dig!
På Consort vill vi att du ska trivas och lyckas i din roll. Du får en varierad vardag där vi matchar dig med uppdrag som passar din profil och dina styrkor. Rollen som finsktalande försäkringsgivare är helt remote, vilket ger dig friheten att arbeta hemifrån i Sverige samtidigt som du har en nära och stöttande struktur i vardagen. Vi erbjuder löpande coaching och uppföljning så att du kan utvecklas och känna dig trygg i din roll, även på distans.
Låter det som något för dig – eller någon du känner?Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Försäkringsförmedling via telefon
Rådgivning och försäljning via inkommande och utgående samtal
Kundservice via telefon och chatt
Vem är du?
Vi tror att du:
Har minst gymnasieutbildning
Har obehindrade kunskaper i finska samt goda kunskaper i svenska och/eller engelska i tal och skrift
Är trygg i kommunikation och trivs i kontakt med människor
Är bosatt i Sverige
För att lyckas i rollen tror vi att du är serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo där du arbetar mot tydliga mål. Du är ansvarstagande, ödmjuk och har ett starkt driv att leverera god kundupplevelse.
Vad du får hos oss
Fast timlön
Friskvårdsbidrag
Utbildning, coaching och kontinuerlig utveckling
Hos oss får du en arbetsplats där du utvecklas över tid, oavsett om du är i början av din karriär eller vill ta nästa steg. Vi arbetar med varierade uppdrag som ger dig möjlighet att växa i olika riktningar.
Praktisk information
Placeringsort: Remote – arbete sker hemifrån inom Sverige
Anställningsform: Heltid (40 h/vecka), 6 månaders provanställning
Arbetstider: Måndag–torsdag 08:30–17.15, Fredag 08.30-15.45
Om Consort
Consort är ett nordiskt bolag med över 200 medarbetare och kontor i Göteborg, Oslo och Trondheim. Vi arbetar med kundservice, försäljning, rådgivning, administration och konsultlösningar.
Vi tror på att människor utvecklas genom ansvar, variation och rätt stöd. Därför matchar vi våra medarbetare med uppdrag där de kan växa och göra skillnad – både för kunder och sig själva.
Vår kultur präglas av energi, ansvar och utveckling. Vi är stolta över att vara ett Great Place to Work-certifierat företag, och många av våra medarbetare väljer att stanna och växa med oss över tid.
Vi är ett företag i tillväxt där nya möjligheter skapas löpande – och där du kan forma din egen utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985895-2075435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consort Nordic AB
(org.nr 559329-2005), https://jobb.consortnordic.se
Fabriksgatan 11 (visa karta
)
412 50 GOTHENBURG Jobbnummer
9983333