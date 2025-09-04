Finmekanisk putsare - Råbe Tooling
Dala Industrisupport AB / Smedsjobb / Västerås Visa alla smedsjobb i Västerås
2025-09-04
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dala Industrisupport AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Vi söker dig som har erfarenhet från industrin och som trivs bäst med självständigt, fokuserat arbete. Hos Råbe Tooling får du arbeta med komponenter som kräver absolut precision - ofta med användning inom känsliga och högkvalitativa områden som kärnkraftsindustrin. Du kommer arbeta i en mekanisk verkstad där arbetsmiljön är ren och välorganiserad - både vid maskinerna och i montagehallen. Det skapar rätt förutsättningar för kvalitet, arbetsro och säkerhet.
Ansvarsområden
Putsning och filning av metallkomponenter, främst i slutskedet av tillverkningsprocessen
Användning av roterande filar och andra putsverktyg
Polering av detaljer med höga krav på ytfinhet och precision
Självständigt arbete med stort ansvar för att ta egna initiativ och lösa problem
Ort: Skultuna
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid 7.30-16.06 skift kan förekomma. Flex. +- 30 min
Om dig
Du har utbildning och erfarenhet inom industrin, och som trivs bäst i ett arbete där du får jobba självständigt och fokuserat. Du är en person med öga för detaljer och har en naturlig känsla för ytfinhet och precision. Du gillar att arbeta med händerna och har ett tålamod som gör att du hellre gör rätt än snabbt. För dig är det självklart att hålla ordning omkring dig - du har koll på dina verktyg, din arbetsyta och uppskattar en strukturerad miljö. Du är läraktig, envis och har ett inre driv att lösa problem på egen hand.
Kvalifikationer
Utbildning inom industrin
Några års erfarenhet inom industriverksamhet eller annat område vi bedömer likvärdigt
Meriterande
Gått i verkstadsskola
Fordonsmekaniker
Verktygsmakare
Erfarenhet av finmekanik och montage
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Företaget
Råbe Tooling är ett svenskt företag som specialiserar sig på utveckling och tillverkning av precisionsverktyg för olika industrier. Råbe är starka inom elektrifieringsbranchen som har en stark tillväxt. De erbjuder lösningar för skärande bearbetning, verktygstillverkning och specialanpassade verktyg till verkstadsindustrin. Företaget är känt för hög kvalitet, skräddarsydda produkter och teknisk expertis.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en trogen partner inom kompetensförsörjning med över 100 års samlad erfarenhet. Vi kommer själva från industrin och är fullt insatta i branschens alla utmaningar. Vi tror på att viljan att lära sig är minst lika viktig som erfarenhet och vet att kompetensutveckling är lösningen som kommer leda oss in i framtidens industri. Därför satsar vi på att vårda de samarbeten som kommer oss tillhands. Genom att vara närvarande och erbjuda personlig service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), http://www.dalaindustrisupport.se Arbetsplats
Dala Industrisupport Kontakt
Tilde Jakobsson tilde.jakobsson@dalaindustrisupport.se 0709676913 Jobbnummer
9491467