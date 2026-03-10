Finansiell Controller
2026-03-10
Din nya roll
Vi söker nu en Finansiell Controller till ett konsultuppdrag hos en myndighet inom offentlig sektor. I rollen kommer du att arbeta nära verksamheten och stötta befintliga controllers i det löpande ekonomiarbetet.
Uppdraget passar dig som trivs i en analytisk roll där du får kombinera ekonomiska analyser med verksamhetsdialog och bidra till välgrundade ekonomiska beslutsunderlag.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära att:
Genomföra ekonomiska utredningar, analyser och uppföljningar
Analysera verksamhetsinformation och ekonomiska resultat
Sammanställa rapporter och beslutsunderlag
Ta fram prognoser kopplade till verksamheten
Arbeta med budgetprocessen samt budgetuppföljning
Ha dialog med chefer och verksamhet kring budget- och ekonomifrågor
Du kommer att arbeta självständigt i rollen samtidigt som du samarbetar nära organisationens controllers och verksamhetsansvariga.
Företagspresentation
Vår kund är en statlig myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag. Organisationen arbetar kunskapsbaserat och verksamheten präglas av analys, kvalitet och utveckling för att bidra till en väl fungerande offentlig sektor.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: På plats i Stockholm, Kungsholmen (möjlighet till visst distansarbete). Lön: 35.000-41.000 kr/mån beroende på din erfarenhet. Start: Omgående Slut: 2026-06-23, med goda chanser till förlängning Sista dag att ansöka är Vi genomför löpande urval I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Akademisk examen inom ekonomi.
Erfarenhet av ekonomisystemet Agresso samt budgetverktyget Hypergene.
Erfarenhet av Controlling inom statlig verksamhet är meriterande.
Flytande i svenska, i tal och skrift.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Vasagatan 28
)
111 20 STOCKHOLM
JobBusters AB Jobbnummer
9789010