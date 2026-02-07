Financial controller till We Effect
Financial controller till We Effect
Denna tjänst blir en del av det globala finans- och compliance-teamet. Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
We Effect är en biståndsorganisation som grundades av den svenska kooperativa rörelsen 1958 för att stödja utvecklingen av demokratiska organisationer och samhällen
We Effect samarbetar i huvudsak med medlemsbaserade organisationer som består av kvinnor och män som lever i fattigdom och tillsammans kämpar för sina rättigheter och levnadsvillkor. We Effect vill stärka människor som lever i fattigdom så att de har större inflytande över sina egna liv och sina samhällen.
We Effect arbetar i cirka 19 länder i Asien, Europa, Latinamerika och Afrika. Genom våra kontor sker samarbete med lokala civilsamhällesorganisationer, bondeorganisationer, kooperativa förbund och andra demokratiska organisationer.
Huvudsakliga ansvarsområden
Stöd och kvalitetssäkring till landkontor i ansökningar för bidrag vilket inkluderar kvalitetssäkring av budgetar.
Stöd och kvalitetssäkring av finansiell rapportering till givare, uppföljning av utfall jämfört med budget, uppföljning av revision av bidrag.
Kvalitetssäkring av uppdragsbrev, stöd och kvalitetssäkring av revisioner av landskontor
Uppföljning av revisionsresultat på varje landskontor.
Genomföra internkontroller av landkontor och stickprovskontroller av regelefterlevnad enligt årligen beslutad plan.
Uppföljning av revisionsresultat på varje landskontor.
Genomföra internkontroller av landkontor och stickprovskontroller av regelefterlevnad enligt årligen beslutad plan
Uppföljning av resultat från internkontroller.
Stöd till landkontor i hanteringen av incidenter. Delta i incidentuppföljningar. Genomföra antikorruptionsutbildningar.
Uppföljning av riskhantering på landskontor.
Stöd och kvalitetssäkring av landkontorens budgetar och prognoser.
Stöd och kvalitetssäkring av uppdragsbeskrivningar i samband med upphandlingar samt kvalitetssäkring av kontrakt.
Kvalifikationer som krävs
Utbildning: Kandidatexamen eller motsvarande examen.
4-6 års relevant erfarenhet.
Viktiga färdigheter:
• Utmärkta kommunikations- och sociala färdigheter.
• Stark organisationsförmåga med förmågan att övervaka och hantera olika uppgifter, projekt och aktiviteter samtidigt.
• Stark förmåga att hantera tid och hålla koll på deadlines både internt och externt.
• Hög integritet och engagemang.
• Samarbeta effektivt med teammedlemmar på olika platser.
• Erfarenhet av arbete i ideella organisationer och/eller internationella miljöer.
• Erfarenhet att arbeta med bidragsfinansierad verksamhet och gärna med givare som Sida och EU.
• Kunskaper i ekonomi-/administrativ programvara och Microsoft 365.
• Förmåga att arbeta med stora datamängder och bibehålla noggrannhet under snäva deadlines.
• Implementera processförbättringar och automatisering.
• Effektiv och flytande i din kommunikation på engelska.
Meriterande:
• Kunskap om och erfarenhet av att arbeta i Xledger.
• Muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på spanska eller andra språk där vi har landkontor.
We Effect erbjuder
Vi ger dig möjlighet att göra verklig skillnad - inom vår organisation och i vårt gemensamma arbete för en hållbar värld fri från fattigdom. Våra värderingar Transparens, Respekt och Samhörighet vägleder oss i vårt arbete och som kollegor som formar vår organisationskultur.
Vi är en interkulturell organisation där mångfald och inkludering är våra hörnstenar. Vi välkomnar dig som du är och värdesätter ett brett spektrum av perspektiv, erfarenheter och nätverk. Vi strävar efter en arbetsplats där du kan bidra med hela dig själv till arbetet. Vi tror att en inkluderande arbetsplats utan diskriminering av något slag leder till mer effektiva relationer och resultat med friska, engagerade och växande medarbetare.
Du kommer att vara baserad i Sverige, men ditt arbete utförs tillsammans med kollegor i många olika länder. Din chef är baserad i Zambia. Vi strävar efter att ha den bästa arbetsmiljön och även om din huvudsakliga arbetsplats för denna tjänst kommer att vara Stockholm, erbjuder vi möjlighet att blanda arbete från kontor och hemifrån. Vi tillämpar målinriktad arbetstidoch erbjuder 31 dagars betald semester.
Mer om rollen
Omfattning: Heltid.
Start: Så snart som möjligt.
Dina ansökningshandlingar ska vara på engelska.
Observera att tjänsten kräver att kandidaten har tillstånd att bo och arbeta i Sverige.
Andara Group ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten, kontakta våra Rekryteringsspecialister Linda Gadd på linda.gadd@andaragroup.se
eller Ellen Ploman-Wolinder på ellen.ploman-wolinder@andaragroup.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer på: weeffect.se, weeffect.org och latin.weeffect.org.
