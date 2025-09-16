Financial Controller till Euromaint i Solna
Är du en analytisk och nyfiken ekonom med erfarenhet från revision - och redo för nästa steg? Vill du arbeta i en roll där du får kombinera noggrannhet och ansvar med utveckling och förbättringsarbete? Då kan vi erbjuda dig en spännande möjlighet!

Om företaget
Euromaint är Sveriges ledande leverantör av underhållstjänster för järnvägsfordon. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar och effektiv infrastruktur - en nyckel i omställningen till klimatsmarta transporter. Vi har verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder och är cirka 1000 medarbetare (2024). Med en omsättning på cirka 2 000 MSEK och ägare i den spanska tågtillverkaren CAF står vi starkt rustade för framtiden.Hos oss blir du en del av en inkluderande och dynamisk organisation där mångfald, engagemang och samarbete är grunden för vår framgång.
Din roll
Rollen innefattar daglig likviditetsuppföljning, månads- och årsbokslut samt rapportering av EuroMaints dotterbolag till moderbolaget. Den innefattar löpande avstämningar och säkerställande av att deadlines hålls mot interna och externa parter (uppdragsgivare, myndigheter, revisorer). Som financial controller samarbetar du nära med moderbolaget och ansvarar för att rapporteringen håller hög kvalitet. Vidare kommer du att arbeta med att utveckla interna kontroller samt kontinuerligt effektivisera och kvalitetssäkra de finansiella processerna.
Dina arbetsuppgifter/ansvarsområden:
* Likviditetsuppföljning och planering av likvida medel
* Månads- och årsbokslut (K2, K3 och IFRS)
* Upprättande av årsredovisningar och inkomstdeklarationer
* Avstämningar och rapportering av bolagens mervärdesskatter till Skatteverket
* Balansavstämningar
* Kontering och uppföljning av exempelvis pensionsfakturor och varulager
* Interna mellanhavanden och reglering av dessa
* Ansvara för uppbokning av koncernlån samt uppbokning av ränteberäkning med tillhörande avstämningar
* Säkerställande av att deadlines hålls mot interna och externa parter
* Medverka i projekt samt vara initiativtagare till framtagande av policies och standarder inom bolaget/koncernen och förbättringsinitiativ
Vem är du?
Du har en stark analytisk förmåga, arbetar strukturerat och har hög integritet. Du ser förbättringsmöjligheter och trivs med att ta ansvar både självständigt och i team.Kvalifikationer
* Akademisk examen inom ekonomi/redovisning
* 2-4 års erfarenhet av revisionsarbete
* God kunskap inom kassaflödeshantering och finansiell rapportering
Meriterande:
* Erfarenhet av processutveckling och redovisningsprinciper
* Vana att arbeta i moderna ekonomisystem och mycket goda Excel-kunskaper
* Förmåga att förklara komplexa finansiella frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt
Varför Euromaint?
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du blir en del av ett team som formar framtidens transportlösningar. Vi erbjuder
* En dynamisk och inkluderande arbetsmiljö
* Stort utrymme för egna idéer och initiativ
* Personlig och professionell utveckling i takt med att vi växer
* En provanställning på 6 månader med goda möjligheter till fast anställningSå ansöker du
Vill du vara med och utveckla framtidens hållbara transporter? Då ser vi fram emot din ansökan senast 30/9! Vi arbetar med löpande urval - så vänta inte för länge. Ersättning
