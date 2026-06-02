Financial Controller sökes till kund i Göteborg
Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Vi söker nu en Financial Controller inom Financial Control & Accounting till vår kund inom fordonsindustrin. Organisationen präglas av ett starkt internationellt samarbete med kollegor i över 50 länder, där samtliga har en nära koppling till den operativa verksamheten. I rollen kommer du att arbeta i en global finansfunktion och samarbeta nära med kollegor både lokalt och internationellt. Du blir en del av ett erfaret team och arbetar med redovisning, rapportering och analys i en komplex och dynamiskt miljö.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start Augusti 2026 till Mars 2027.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbeta nära redovisningschef i det löpande redovisnings- och rapporteringsarbetet
Samarbeta med internationella kollegor inom leverantörsreskontra, kundreskontra och finansiell rapportering
Säkerställa korrekt och tidsenlig finansiell rapportering
Delta i och stötta månads-, kvartals- och årsbokslut
Bidra med finansiella analyser och uppföljnings av resultat
Driva och koordinera arbetet med årsredovisning
Fungera som huvudkontakt gentemot externa revisorer
Planera och samordna revisionsprocessen
Bidra till förbättringar av processer inom redovisning och rapportering
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och noggrann med en god förmåga att prioritera och arbeta självständigt. Du har ett pragmatiskt angreppssätt och trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar. Vi ser även att du är proaktiv, lösningsorienterad och har en stark känsla för att leverera god service. Du har lätt för att samarbeta med andra och bidrar till ett positivt teamklimat genom att dela med dig av kunskap och stötta kollegor. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta i en större organisation ser vi detta som en fördel för att lyckas i rollen. Kvalifikationer
Du har en universitetsutbildning inom företagsekonomi, redovisning eller motsvarande
Goda kunskaper inom K3 och IFRS
Erfarenhet av arbete i SAP eller motsvarande ERP-system
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel
Flerårig relevant arbetserfarenhet inom finansiell rapportering och redovisning (ca 8 år)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Vi behandlar ansökningar löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Josephine Hjalmarsson via Josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
Josephine Hjalmarsson josephine.hjalmarsson@adecco.se Jobbnummer
9943582