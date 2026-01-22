Financial Controller Skellefteå/Byske
2026-01-22
Rekryteringsgruppen söker en Financial Controller för kunds räkning!
Om rollen: I rollen som Financial Controller kommer du att arbeta i ett producerande bolag som ingår i en internationell koncern. Du kommer att arbeta i en dynamisk, internationell och spännande miljö. Du ingår i ett team av tre personer som leds av redovisningschef.
Det dagliga arbetet är omväxlande och kommer att bestå i allt från finansiell redovisning och kontroll till kommersiell ekonomi och projektledning. Dina kontaktytor kommer att vara både mot kollegor inom koncernen samt internt mot flertalet olika funktioner i företaget, som exempelvis försäljningsansvariga i våra affärsenheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Redovisning
Koordination av outsourcad reskontra
Månads- och årsbokslut
Intern och extern rapportering
Budget- och prognosarbete
Uppföljning och analyser
Projektarbete
Vidareutveckla och förbättra processer och rutinerPubliceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom ekonomi/redovisning eller motsvarande
Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
Arbetat i ERP system och Excel
Är strukturerad och organiserad
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Är en nyfiken, positiv och drivande person som ser möjligheter och lösningar
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Har lätt för samarbete med andra
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Goda utvecklingsmöjligheter
Inblick i hela ekonomifunktionen - från analys till uppföljning
En stark teamkänsla och ett stöttande arbetsklimat
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Som person är du strukturerad och trivs med att arbeta tydligt efter en årsklocka och hålla deadlines. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är samarbetsorienterad och en lagspelare som ställer upp för dina kollegor. Din analytiska förmåga gör att du kan se helheten och identifiera avvikelser och mönster i data. Vidare är du flexibel och kan arbeta i dynamiska miljöer.
Detta är en direktrekrytering där man blir anställd av kundföretaget och tjänsten finns i Byske, Skellefteå.
Ansök endast via Teamtailor. Tjänsten tillsätts omgående och intervjuer sker löpande.
Sökord: ekonomi, ekonomiansvarig, löneansvarig, financial controller, ekonomipersonal
Om Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen startades år 2001 och tillhandahåller personal inom tre olika affärsområden, transport, lager/industri och kontor. Vi tillsätter en stor variation av tjänster inom ovan nämnda affärsområden, alla med olika krav på utbildning och erfarenhet. Gemensamt för alla tjänster vi levererar är att vi håller högsta servicenivå och att vi alltid sätter kunden i fokus. Rekryteringsgruppen har sedan 2004 kollektivavtal och är ett auktoriserat Bemanningsföretag.
