Financial Controller Skellefteå/Byske

Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Controllerjobb / Skellefteå
2026-01-22


Visa alla controllerjobb i Skellefteå, Robertsfors, Piteå, Norsjö, Vindeln eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rekryteringsgruppen i Stockholm AB i Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Norrtälje eller i hela Sverige

Rekryteringsgruppen söker en Financial Controller för kunds räkning!
Om rollen: I rollen som Financial Controller kommer du att arbeta i ett producerande bolag som ingår i en internationell koncern. Du kommer att arbeta i en dynamisk, internationell och spännande miljö. Du ingår i ett team av tre personer som leds av redovisningschef.
Det dagliga arbetet är omväxlande och kommer att bestå i allt från finansiell redovisning och kontroll till kommersiell ekonomi och projektledning. Dina kontaktytor kommer att vara både mot kollegor inom koncernen samt internt mot flertalet olika funktioner i företaget, som exempelvis försäljningsansvariga i våra affärsenheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Redovisning

Koordination av outsourcad reskontra

Månads- och årsbokslut

Intern och extern rapportering

Budget- och prognosarbete

Uppföljning och analyser

Projektarbete

Vidareutveckla och förbättra processer och rutiner

Publiceringsdatum
2026-01-22

Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom ekonomi/redovisning eller motsvarande

Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete

Arbetat i ERP system och Excel

Är strukturerad och organiserad

Trivs med att arbeta i ett högt tempo

Är en nyfiken, positiv och drivande person som ser möjligheter och lösningar

Flytande i svenska och engelska i tal och skrift

Har lätt för samarbete med andra

Vi erbjuder:

Flexibla arbetstider

Goda utvecklingsmöjligheter

Inblick i hela ekonomifunktionen - från analys till uppföljning

En stark teamkänsla och ett stöttande arbetsklimat

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Som person är du strukturerad och trivs med att arbeta tydligt efter en årsklocka och hålla deadlines. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är samarbetsorienterad och en lagspelare som ställer upp för dina kollegor. Din analytiska förmåga gör att du kan se helheten och identifiera avvikelser och mönster i data. Vidare är du flexibel och kan arbeta i dynamiska miljöer.
Detta är en direktrekrytering där man blir anställd av kundföretaget och tjänsten finns i Byske, Skellefteå.
Ansök endast via Teamtailor. Tjänsten tillsätts omgående och intervjuer sker löpande.
Sökord: ekonomi, ekonomiansvarig, löneansvarig, financial controller, ekonomipersonal
Om Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen startades år 2001 och tillhandahåller personal inom tre olika affärsområden, transport, lager/industri och kontor. Vi tillsätter en stor variation av tjänster inom ovan nämnda affärsområden, alla med olika krav på utbildning och erfarenhet. Gemensamt för alla tjänster vi levererar är att vi håller högsta servicenivå och att vi alltid sätter kunden i fokus. Rekryteringsgruppen har sedan 2004 kollektivavtal och är ett auktoriserat Bemanningsföretag. Läs mer om oss på www.rekryteringsgruppen.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7088256-1802389".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB (org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Kanalgatan 1 (visa karta)
931 33  SKELLEFTEÅ

Arbetsplats
Rekryteringsgruppen

Jobbnummer
9698604

Prenumerera på jobb från Rekryteringsgruppen i Stockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rekryteringsgruppen i Stockholm AB: