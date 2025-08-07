Financial Controller Setek Group
Är du en målinriktad ekonom som vill vara med och bygga framtidens ekonomiavdelning - i ett växande teknikbolag där din insats gör skillnad från dag ett?
SETEK Group är ett innovativt teknikföretag med ca 40 engagerade medarbetare och en omsättning på 200 MSEK. Vi är mitt i en stark tillväxtresa, med etablerade marknadspositioner och ett dotterbolag i Tjeckien. Samtidigt genomför vi en förändringsresa där vi utvecklar våra processer, system och arbetssätt - och nu söker vi dig som vill vara en nyckelspelare i att driva utvecklingen framåt. Du blir en del av ett kompetent team bestående av vår CFO, en Business Controller med senior redovisningserfarenhet - och du som Financial Controller. Den löpande redovisningen delas mellan controllerrollerna, lönehanteringen är outsourcad.
Om rollen
I den här rollen får du ansvar hela vägen - både operativt och strategiskt.
Ca 50 % av din tid arbetar du med löpande redovisning och säkerställer att vår bokföring håller högsta kvalitet.
Resterande tid fokuserar du på bokslut, rapportering, analys och att ge verksamhetsnära stöd till områden som sälj, inköp, produktion, logistik, lager och order.
Du rapporterar direkt till CFO och får en central roll i koncernen, där du bidrar till faktabaserade beslut och skapar kontroll över våra ekonomiska flöden och kostnadsstruktur.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande redovisning (ca 50 %)
Bokföring och avstämningar
Periodiseringar, leverantörs- och kundreskontra
Kontroll av kontoplan och transaktioner
Moms, skatt, arbetsgivaravgifter, Intrastat
Underlag till likviditetsprognoser
Finansiell rapportering & analys (ca 50%)
Månads- och årsbokslut
Leda årsboksrevision
Koncernredovisning
Kvalitetssäkring av balansposter och lagerredovisning
Bedömning av fordringar och lagerflöden
Rapportering till CFO och revisorer
Hållbarhetsredovisning enligt lag
Verksamhetsnära utvecklingsarbete
Processförbättringar inom redovisning och interna rutiner
Medverkan i ERP-utveckling och kontrollpunkter
Automatisering och effektivisering av ekonomiflöden
Din profil - strukturerad, kvalitetsmedveten och lagorienterad
Har flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Är trygg i gällande regelverk och har god kunskap om skatt och moms
Har skarp analytisk förmåga och en strukturerad arbetssätt
Gillar att jobba nära verksamheten och skapa förståelse för ekonomiska samband
Har hög systemvana, mycket goda Excelkunskaper och gärna erfarenhet från tillverkande industri
Varför välja SETEK Group?
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team som kombinerar teknisk höjd med ett jordnära, prestigelöst arbetssätt. Vi tror på:
Att hög kvalitet kommer från tydlighet, stolthet och samarbete
Att varje individ bidrar till helheten - både i leverans och arbetsmiljö
Att ständiga förbättringar är vägen framåt - vi lyssnar på dig
Vi erbjuder:
En nyckelroll i en koncern med stark tillväxt och höga ambitioner
Nära samarbete med både ledning och operativa team
Stora möjligheter att påverka och utveckla ekonomifunktionens arbetssätt
En företagskultur där engagemang, ansvar och samarbete står i centrum
Möjligheter till kompetensutveckling och internationell erfarenhet
Friskvårdsbidrag på 5000kr
Gemensam frukost och personalaktiviteter
Start enligt överenskommelse. Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: jobb@setek.se
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in!
