Financial Analyst | Siemens Energy | Finspång
2026-01-07
Är du en analytisk och driven Financial Analyst som vill ta nästa steg i karriären? Vi på Jefferson Wells söker nu en Financial Analyst för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund Siemens Energy i Finspång. Här får du chansen att arbeta med finansiella analyser, riskhantering och digitalisering av processer i en internationell miljö. Vill du utvecklas inom finans och bidra till framtidens energiprojekt? Då är detta rollen för dig!
Ort: Finspång
Start: Februari 2026
Uppdragslängd: 6 månader, med stor möjlighet till förlängning eller anställning hos kund
Om jobbet som Financial Analyst
Som Financial Analyst hos oss på Jefferson Wells, ute hos vår kund Siemens Energy, kommer du att spela en nyckelroll i att stödja och genomföra offertprocessen för energiprojekt. Du arbetar nära Technical Bid Management, Engineering, Sales, regionala enheter och centrala funktioner. Din analytiska förmåga blir avgörande när du bedömer kostnader, prissättningsfaktorer och finansiella processer för att ge värdefull input till projektförslag.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Stödja och utföra försäljningskalkyler och processer i samarbete med interna funktioner.
* Implementera koncept kring skatter, valutor, garantier och finansiering.
* Genomföra riskhantering genom att identifiera, beräkna och minimera risker.
* Analysera kostnader och finansiella processer samt föreslå produktivitetsåtgärder.
* Bidra till förbättring av finansiella processer och digitalisering inom Commercial Bid Management.
Den vi söker
Vi söker dig som har en stark förståelse för finansiella processer och trivs i en internationell miljö. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt. För att lyckas i rollen är du kommunikativ, initiativrik och har goda IT-kunskaper.
Vi ser att du har:
* Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, finans eller företagsekonomi (yrkesutbildning, kandidat eller master).
* 1-3 års erfarenhet inom finansiering, controlling, försäljning, bid management, projektledning eller produktkalkylering.
* Mycket god förståelse för finansiella processer.
* Utmärkta färdigheter i tidshantering med fokus på kvalitet och noggrannhet.
* Förmåga att arbeta effektivt i multinationella och mångkulturella team.
* Flytande kunskaper i engelska (svenska är meriterande).
* Goda IT-kunskaper.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och kompetenser med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.Publiceringsdatum2026-01-07Så ansöker du
