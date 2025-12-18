Filialchef till Nelab Hiss
Nu söker vi en filialchef till vår hissavdelning i Skellefteå. En roll för dig som motiveras av att leda människor, skapa struktur och bygga goda relationer. Här får du möjlighet att kombinera teknisk förståelse med ett närvarande och coachande ledarskap, där du varje dag bidrar till att både människor och verksamhet utvecklas.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som filialchef har du det operativa ansvaret för att leda och fördela det dagliga arbetet för våra tekniker. Du befinner dig i centrum av verksamheten och fungerar som länken mellan medarbetare, kunder och ledning. Genom ditt engagemang och din lyhördhet skapar du förutsättningar för ett smidigt arbetsflöde, hög kvalitet och ett säkert arbetssätt.
Rollen innebär mycket kontakt med både kunder och medarbetare. Du bedömer förutsättningar för inkommande uppdrag, planerar och följer upp service- och reparationsarbeten samt bidrar till både kort- och långsiktig planering inom hiss, portar, rulltrappor och dörrautomatik. Du har även ansvar för administrativa uppgifter såsom fakturahantering, materialinköp, lageruppföljning och dialog med kunder kring uppdragens utformning och genomförande.
Du ingår i Nelab Hiss AB:s ledningsgrupp där du förväntas bidra med perspektiv, engagemang och vilja att utveckla verksamheten tillsammans med andra.Profil
Vi tror att du är en person som trivs i en ledande roll där du får ta ansvar, fatta beslut och vara nära den dagliga verksamheten. Du har erfarenhet av arbetsledning och gärna en teknisk bakgrund, men framför allt har du en god förmåga att skapa förtroende, engagemang och samarbete i en grupp.
Som person är du strukturerad och lösningsorienterad med förmåga att behålla lugnet och helheten även när tempot är högt. Du är kommunikativ, tydlig och lyhörd och har lätt för att anpassa dig till olika situationer och människor. Du arbetar självständigt, men värdesätter samarbete och delar gärna med dig av din kunskap. Ett naturligt driv, ansvarskänsla och vilja att förbättra och utveckla arbetssätt är egenskaper vi sätter stort värde på.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, har B-körkort och är bekväm med att arbeta i administrativa system. Eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet ser vi som en fördel liksom erfarenhet från hiss- eller portbranschen.
Vad erbjuder vi?
Hos Nelab Hiss AB får du en ansvarsfull och varierad roll i ett stabilt företag med familjär känsla och korta beslutsvägar. Vi värnar om ett gott arbetsklimat där engagemang, initiativ och samarbete uppmuntras. Du erbjuds generösa träningsmöjligheter och friskvårdsbidrag, årliga personalaktiviteter och ett starkt kollegialt stöd.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du bidrar till vår kultur.
Om Nelab
Nelab är en av Norrlands största serviceorganisationer inom eljobb, hiss och vitvaror. Vi tar oss an allt från stora entreprenader till snabba och flexibla serviceuppdrag. Nelab är ett av åtta bolag i koncernen Nelab Invest AB med huvudkontor i Piteå
Nelab Hiss AB är en del av Nelab-koncernen, en stabil och långsiktig aktör med rötter i Norr & Västerbotten. Vi levererar, monterar och servar hissar, rulltrappor, dörröppnare, industriportar och trappliftar åt kunder inom både privat och offentlig sektor. Med en stark lokal närvaro och tekniker på flera orter från Luleå i norr till Sundsvall i söder erbjuder vi lösningar där kvalitet, säkerhet och service alltid står i fokus.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med OnePartnerGroup. Om du har frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Fredrik Nilsson på 073-047 57 61 eller fredrik.nilsson@onepartnergroup.se
Rekryteringsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, tveka därför inte med att skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är 2026-01-18. Notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476), https://www.nelab.se/hiss/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nelab Hiss Kontakt
Fredrik Nilsson fredrik.nilsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9653944