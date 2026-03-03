Field Sales Representative (Vikariat) - Göteborg
2026-03-03
Vill du arbeta med ett internationellt premiumvarumärke inom sport och vara med och utveckla relationer i fackhandeln? Nu söker vi en engagerad och självgående Field Sales Representative för ett föräldravikariat med start i april 2026.
Detta är en möjlighet att arbeta med ett välkänt globalt varumärke inom sportbranschen, där du får kombinera försäljning, relationsbyggande och ett stort eget ansvar.
Om rollen
Som Field Sales Representative ansvarar du för att utveckla och stärka samarbetet med återförsäljare inom ditt distrikt. Rollen är fältbaserad med utgångspunkt i Göteborg och innebär regelbundna resor med cirka 1-2 övernattningar per vecka.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för försäljning och budget inom distriktet
Besöka och utveckla relationer med återförsäljare
Säkerställa optimal exponering och genomförande i butik
Presentera kollektioner och nyheter
Följa upp resultat och driva tillväxt i området
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom sport- eller retailbranschen
Har ett stort intresse för sport och en aktiv livsstil
Är självgående, strukturerad och affärsdriven
Trivs med att arbeta självständigt och resa i tjänsten
Har god kommunikativ förmåga och är trygg i kunddialoger
Har B-körkort (krav)
Om uppdraget
Heltid
Vikariat april-december 2026
Placering: Göteborg med omnejd
Låter detta som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan så berättar vi mer om uppdraget och varumärket i nästa steg. Så ansöker du
