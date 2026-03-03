Field Sales Representative (Vikariat) - Göteborg

NRG Agency AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-03-03


Vill du arbeta med ett internationellt premiumvarumärke inom sport och vara med och utveckla relationer i fackhandeln? Nu söker vi en engagerad och självgående Field Sales Representative för ett föräldravikariat med start i april 2026.
Detta är en möjlighet att arbeta med ett välkänt globalt varumärke inom sportbranschen, där du får kombinera försäljning, relationsbyggande och ett stort eget ansvar.
Om rollen
Som Field Sales Representative ansvarar du för att utveckla och stärka samarbetet med återförsäljare inom ditt distrikt. Rollen är fältbaserad med utgångspunkt i Göteborg och innebär regelbundna resor med cirka 1-2 övernattningar per vecka.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Ansvara för försäljning och budget inom distriktet

Besöka och utveckla relationer med återförsäljare

Säkerställa optimal exponering och genomförande i butik

Presentera kollektioner och nyheter

Följa upp resultat och driva tillväxt i området

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av försäljning, gärna inom sport- eller retailbranschen

Har ett stort intresse för sport och en aktiv livsstil

Är självgående, strukturerad och affärsdriven

Trivs med att arbeta självständigt och resa i tjänsten

Har god kommunikativ förmåga och är trygg i kunddialoger

Har B-körkort (krav)

Om uppdraget

Heltid

Vikariat april-december 2026

Placering: Göteborg med omnejd

Låter detta som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan så berättar vi mer om uppdraget och varumärket i nästa steg.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivare
NRG Agency AB (org.nr 556608-5642), https://career.nrgagency.com
Vasaplatsen 2 (visa karta)
411 38  GÖTEBORG

Arbetsplats
NRG Agency

Jobbnummer
9775219

