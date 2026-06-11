Modersmålslärare på 20% i igbo till Språkcentrum Grundskoleförvaltningen
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-06-11
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Beskrivning
På Språkcentrum finns cirka 180 modersmålslärare som tillsammans undervisar i mer än 70 språk. Vi ger modersmålsundervisning och studiehandledning åt ungefär 12 000 barn och elever i grundskola och gymnasium i hela Göteborg och i kranskommunerna.Dina arbetsuppgifter
Språkcentrum söker nu en modersmålslärare i igbo. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med omfattning 20%.
Som modersmålslärare utvecklar du elevens språk genom att använda varierande arbetsformer och undervisningsmetoder. Du använder dig aktivt av digitala verktyg på ett sätt som gynnar elevens lärande.
Organisatoriskt tillhör du Språkcentrum, men huvuddelen av din tid arbetar du på den/de skolor där du har uppdrag. Uppdraget kräver ett samarbete med rektor och personal på dessa skolor. Din närmaste chef är en av enhetscheferna på Språkcentrum.
Kulturen på Språkcentrum präglas av engagemang, samarbete och utvecklingsorientering. En förmiddag i veckan träffar du dina kollegor på Språkcentrum i arbetslag eller språkgrupper där ni arbetar utifrån de utvecklingsbehov som har identifierats. Från din chef och dina kollegor på Språkcentrum får du stöd, inspiration och idéer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig och legitimerad modersmålslärare i igbo och/eller legitimerad lärare med minst 30 högskolepoäng i igbo.
Du har goda didaktiska kunskaper i det aktuella språket och goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Då digitala verktyg ska användas aktivt och genomtänkt i undervisningen krävs att du har god digital kompetens. Det är önskvärt att du har erfarenhet från pedagogiskt arbete i svensk skola.
Du är väl insatt i och förstår vikten av att jobba utifrån svenska skolans styrdokument. Då modersmålslärare dagligen möter grupper av elever där det finns en variation i såväl kunskaper som i ålder behöver du vara flexibel i ditt pedagogiska upplägg. Ditt förhållningssätt till barn och unga präglas av lyhördhet och uppmuntran. Du motiverar de unga du möter och ger dem en kraft och tro på sig själva.
I mötet med personal på skolorna är du samarbets- och lösningsorienterad samtidigt som du är tydlig med vad ditt uppdrag som modersmålslärare innebär. Som kollega är det självklart för dig att dela med dig av idéer och erfarenheter och utveckla Språkcentrum som helhet.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Hermosa Amor Segerhammar hermosa.amor.segerhammar@grundskola.goteborg.se 072-2104229 Jobbnummer
9960401