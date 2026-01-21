Field Sales Representative
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.
Vi söker just nu en Field Sales Representative till vår kund Loomis Pay
Vill du vara en del av ett innovativt och växande affärsområde inom en global aktör? Loomis Pay erbjuder ett heltäckande betalsystem som hanterar alla typer av betalningar - kort, kontanter och digitala alternativ - i en integrerad lösning med ett enda kontrakt och en gemensam supportpunkt. Det innebär att återförsäljare, restauranger och butiker kan fokusera på sin kärnverksamhet med mindre administrativt arbete och bättre kontroll över sina betalflöden. Loomis Pay bygger på samma trygghet och erfarenhet som vårt moderbolag Loomis, med en lång historik av säkra och effektiva lösningar inom betalningar och kontanthantering.
Om rollen
Som Field Sales Representative ansvarar du för att driva och utveckla din egen försäljning av Loomis Pay:s produkter och tjänster inom ditt geografiska område. Målet är att nå och överträffa försäljningsmål genom fysiska kundmöten med både nya och befintliga kunder, främst inom HORECA och retail.
En viktig del av rollen är att säkerställa hög kvalitet i säljprocessen och att vara en förebild enligt Loomis värderingar, både i externa och interna kontakter.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Som Field Sales Representative får du en nyckelroll i vår expansion och direktkontakt med kunder ute på fältet. Du driver hela försäljningsprocessen själv - från prospektering och bokning av möten till förhandling, offertskrivning och avslut - och blir en viktig del av våra kunders framgång.
I rollen bygger du långsiktiga relationer, både internt och externt, och säkerställer att våra lösningar skapar verkligt värde. Du arbetar strukturerat med SalesForce, följer upp egna mål och scorecards, och håller dig ständigt uppdaterad om marknaden och konkurrenter. Du marknadsför nya produkter och tjänster, leder dig själv mot uppsatta mål och ansvarar för offerter från start till mål.
Vi söker dig som trivs med ett självständigt arbete, har driv för försäljning och vill vara en del av ett företag där professionalism, service och integritet genomsyrar allt vi gör.Publiceringsdatum2026-01-21Profil
Vi söker dig som brinner för försäljning och vill göra skillnad ute på fältet. Du har minst fem års erfarenhet av B2B-försäljning, vana vid CRM-system och erfarenhet av att driva hela säljprocessen från prospektering till avslut. Erfarenhet av betallösningar är meriterande. Din förståelse för säljrelaterade nyckeltal, pipeline och sales management gör att du kan skapa resultat, nå din budget och skapa långsiktiga kundrelationer.
Du har goda kunskaper i engelska och meriteras av erfarenhet från att sälja mo 't HORECA det vill säga mot hotell, restaurang- eller caféverksamheter. Du har förmåga att driva projekt och följa upp det du lovat kunden, och du har god förmåga att ta ansvar, strukturera ditt arbete och driva affärer framåt på egen hand.
Här får du möjlighet att kombinera affärssinne, teknisk kompetens och relationsbyggande i en dynamisk roll där du verkligen kan påverka både din egen och företagets framgång. Om du älskar försäljning och vill vara med och utveckla framtidens betallösningar är den här rollen lämpad för dig.
Vi ser att du har
Flera års erfarenhet av B2B försäljning (5+) med dokumenterad framgång i fält och förmåga att bygga starka, långsiktiga kundrelationer inom det större kundsegmentet.
Erfarenhet av tekniska lösningar, SaaS eller försäljning av just betallösningar är starkt meriterande.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Förmåga att planera och genomföra kundbesök på egen hand samt utveckla affärer från prospektering till avslut.
Ett strukturerat arbetssätt, analytisk förmåga och erfarenhet av behovsanalyser utifrån kundens verkliga behov samt att kunna kommunicera kopplingen mellan pris, värde och kundnytta.
Driv och självledarskap, för att nå och överträffa dina säljmål.
Vi söker dig som kombinerar affärsmannaskap, analytisk förmåga och starkt kundfokus, och som vill vara en nyckelspelare där dina insatser verkligen gör skillnad.
Övrig information
Tjänsten förutsätter att du är ostraffad, drogfri och inte har några betalningsanmärkningar. Loomis genomför säkerhets- och bakgrundskontroller på alla medarbetare.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Loomis med Talent & Partner. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänligen skicka din ansökan med CV och personligt brev till work@talentpartner.se
så snart som möjligt.
Om Loomis Pay
Loomis Pay är en modern betaltjänst som förenar hantering av alla betalmedel i en och samma lösning, vilket ger kunderna en effektivare vardag, bättre kontroll över sina betalflöden och minskat administrativt arbete. Lösningen är flexibel och skalbar för verksamheter av olika storlek och erbjuder personlig support via en enda kontaktpunkt. Loomis Pay bygger på Loomis långa tradition av trygghet, säkerhet och service. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763), http://talentpartner.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9696450