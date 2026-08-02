Field Sales
Outokumpu Stainless AB - (Nyby) / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2026-08-02
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Field Sales – Scandinavia
Vi söker en målinriktad och engagerad Field Sales till vårt Sales Team! I denna roll får du möjlighet att utveckla och stärka vår marknadsnärvaro i Sverige, Norge och Danmark. Är du en relationsbyggare med en passion för försäljning och kundnöjdhet? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om rollen
I den här rollen kommer du att:
• Driva försäljning genom att aktivt bearbeta och utveckla både nya och befintliga kunder.
• Bygga starka kundrelationer genom regelbundna besök och anpassade lösningar baserade på kundens behov.
• Marknadsföra våra produkter inom avancerat rostfritt stål
• Arbeta strategiskt genom att identifiera affärsmöjligheter och bidra till vår tillväxt på den skandinaviska marknaden.
• Samarbeta med kollegor globalt och delta i mässor, fabriksbesök och kundevent.
Du rapporterar till Head of Sales Nordics & MENA.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har erfarenhet av B2B-försäljning och trivs i en kundnära roll.
• Är självgående och resultatinriktad, med en förmåga att skapa långsiktiga affärsrelationer.
• Har goda kommunikations- och förhandlingsfärdigheter.
• Har teknisk förståelse och intresse för industriprodukter.
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• Har B-körkort och är flexibel med resor inom Skandinavien.
Placering och ansökan
Du är baserad på vår fabrik Outokumpu Nyby i Torshälla och rollen innebär regelbundna resor inom Sverige, Norge och Danmark.
Skicka in din ansökan och CV på engelska senast 31 augusti 2026. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Varför Outokumpu?
Bli en del av ett globalt företag i framkant inom hållbar produktion av rostfritt stål. På Outokumpu arbetar du i en internationell miljö där innovation, samarbete och hållbarhet står i centrum för allt vi gör.
För frågor, kontakta:
Adis Martinovic, Talent Acquisition Partner, adis.martinovic@outokumpu.com
Örjan Lewerentz, rekryterande chef, Orjan.Lewerentz@outokumpu.comPubliceringsdatum2026-08-02Facklig kontakt
Unionen – Fredrik Andersson, fredrik.l.andersson@outokumpu.com
eller 016349931
Sveriges Ingenjörer – Camilla Kaplin, camilla.kaplin@outokumpu.com
eller 016349189
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Outokumpu Stainless AB
(org.nr 556001-8748)
Nybyvägen, Torshälla, Sweden (visa karta
)
644 80 TORSHÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Outokumpu Stainless AB - (Nyby) Jobbnummer
10018025