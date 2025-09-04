Fibertekniker
Datatel Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Datatel Sweden AB i Stockholm
Heltid
6 månader eller längre
Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställningPubliceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Som fibertekniker kommer du svetsa, blåsa och mäta fiber. Du jobbar huvudsakligen med villanät. Arbetet är förlagt i fiberbrunnar, skåp och inne hos privatpersoner. Ditt kontaktnät är brett där du kommunicerar med kollegor, kunder och leverantörer vilket ställer krav på din kommunikativa förmåga. Vidare kommer dokumentation och rapportering vara en viktig del av din vardag för att säkerställa kvalitativa leveranser. Arbetet sker parvis och inledningsvis kommer du erbjudas en gedigen introduktion tillsammans med erfarna kollegor.Kvalifikationer
• Erfarenhet av fibernät
• Skyliftutbildning
• Körkort B
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
En person som gillar att röra på sig och inte är rädd för fysiskt arbete. Trivs med att jobba utomhus och att lösa uppgifter i grupp. Initiativtagare som ser och löser problem.
Lön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: novitsa@datatel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Datatel Sweden AB
(org.nr 559366-2835)
Eldsbergagränd 8 (visa karta
)
125 73 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Novitsa Stankovski novitsa@datatel.se Jobbnummer
9492141