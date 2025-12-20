Fibertekniker - Stockholm
Btp Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2025-12-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Btp Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du bli vår nästa Fiberhjälte i Stockholm?
Vi söker nu drivna och serviceinriktade fibertekniker till vår kund i Stockholm, med placering främst i Nacka.
Som Fibertekniker hos vår kund får du ett varierande jobb. Du blir en nyckelperson i ett kompetent team där ni tillsammans ser till att leverera toppresultat.
Oavsett om du bara har lite erfarenhet inom fiber eller har flera års erfarenhet, har vi en plats för dig! Vi söker båda delar.
Som fibertekniker jobbar du bland annat med:
Fibersvetsning - här krävs precision!
Multimode & singelmode.
Kabeldragning och kanalisation.
Mätning med DSX 5000, dokumentation och avancerad felsökning.
Tolkning av ritningar samt framtagning av relationsunderlag
Dagligt samarbete i ett team där alla jobbar mot samma mål.
Är du en erfaren Fibertekniker? Då tillkommer detta:
Fiberblåsning, svetsning och skarvning
Installation och monateg av fiberutrustning och datatuttag
Kabeldragning, kanalisation och koppling
Mätning och dokumenation
Tolkning av ritningar
2-3 års erfarenhet som fibertekniker eller inom svagström
Kan arbeta självständigt
Vi erbjuder självklart kollektivavtal och alla verktyg du behöver för att lyckas - både tekniskt och personligt!
Vem är du?
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för teknik och en stor vilja att lära dig nya saker. Du är serviceinriktad, gillar att träffa människor och är en lagspelare. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och drivkraft!
Krav för att lyckas:
Relevant yrkesutbildning och/eller god arbetslivserfarenhet som fibertekniker.
God social förmåga för arbete i team och kundkontakter.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Redo att svetsa din framtid?
Skicka in ditt CV och personliga brev till jobb.stockholm@btp.se
och berätta varför du är rätt person för att förstärka detta team! Ange i mailets ämnes-rad: Fibertekniker - Stockholm.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-20Om företaget
Boost är ett rekrytering- och bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: jobb.Stockholm@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fibertekniker - Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029) Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Denice Råholm denice@btp.se Jobbnummer
9658212