Fiberskarvare
NKT HV Cables AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Karlskrona Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Karlskrona
2026-06-22
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Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy. Here, you will be part of an international engineering centre with advanced high voltage test halls, modern cable production and the cable laying vessel NKT Victoria. As Connectors, we collaborate to develop innovative technology that connects a greener and more sustainable world. NKT is headquartered in Denmark and operates in more than 30 countries.NKT - We connect a greener world. www.NKT.com.
Job description:Bli en del av ett engagerat team och en viktig del i den gröna omställningen
Som fiberskarvare på NKT får du en möjlighet att arbeta i en roll som erbjuder omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter och samtidigt få vara en del av ett arbetslag med engagerade och kunniga kollegor. Är du en engagerad person med stort intresse för teknik och en god förmåga att hantera mycket information så kan det här vara rätt jobb för dig! Skarvgruppen i Karlskrona expanderar i takt med företagets tillväxtresa och söker nu en fiberskarvare till 5-skiftet.
En roll med breda ansvarsområden
Skarvguppen genomför bland annat fiberskarvning, fibermätningar och inkopplingar. Arbetet sker framför allt med kabel på trumma, vridskivor, i maskinlinjer samt vid lastning. I rollen som fiberskarvare arbetar du i 5-skift där samarbete är en viktig del, samtidigt som du erbjuds möjligheten att bidra till din egen utveckling inom arbetsområdet.
Nyfiken, ordningsam och noggrann
Vi letar efter en person som är nyfiken, motiverad och vill växa i linje med uppsatta mål. Arbetet ställer krav på att du som fiberskarvare har förmåga att efterleva och följa givna instruktioner och dokumenterar utfört arbete enligt gällande rutiner. Struktur och noggrannhet är delar som kännetecknar dig i arbetet du utför medan disciplinerad, ansvarsmedveten och omställningsbar stämmer överens med dina egenskaper. En stor del av arbetsmomenten är manuella vilket förutsätter att du är tekniskt erfaren och noggrann i ditt arbete. För att trivas i rollen är du trygg i att hantera förändringar med kort varsel och trivs med att arbeta i grupp likväl som på egen hand.
Meriterande är:
Kravutbildningar som heta arbeten, fallskydd, truck och travers
Fiberkompetens (FIMT/opto) i kombination med några års erfarenhet inom området
Certifiering som fibertekniker
Datorvana och kunskaper i program som FastReporter
ODF, looplådor, OTDR. Tykoflex, End Cap-lödning och End Sealing
Flytande i svenska och god kunskap i engelska
Grundläggande kabelvana
Erfarenhet att arbeta med TPM och 5S Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8572-44261345". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 23 KARLSKRONA (KARLS) Arbetsplats
NKT HV Cables Jobbnummer
9971981