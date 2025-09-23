Fertilizer Manager till Gasum AB
Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Vårt mål är renare energi och vi erbjuder experttjänster på energimarknaden både för industri och kraftvärmeproduktion samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Vi hjälper våra kunder att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med våra samarbetspartner främjar vi utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen grundades 1994 och ägs av finska staten och har omkring 350 anställda i Finland, Norge, Sverige, Danmark och Tyskland.
Vill du arbeta i ett företag som verkar för ren energi och ett koldioxidneutralt samhälle?
Är du affärsdriven, självgående och innovativ?
Har du erfarenhet av produkter inom lantbruk och växtnäringsfrågor?
Om ja - då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vi söker nu en ny Produktchef som vill ta ägandeskap över gödsel- och biogödselaffären i Sverige och Danmark. Som produktchef gödsel- och biogödsel har du en central roll i vår verksamhet och du blir länken mellan marknad, inköp, produktion, försäljning men även utveckling. Du kommer att driva utvecklingen av affärsverksamheten men även bidra i utvecklingen av hållbara produkter och därigenom främja biogödselverksamhetens framgång och lönsamhet. Uppdraget utförs i nära samarbete med teamet om 6 medarbetare i Linköping och du rapporterar till Head of Feedstock and Fertilizers, Biogas and Projects.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
• Ett sammanhållande ansvar för våra underleverantörer gällande inköp av gödsel och försäljning av växtnäring i form av biogödsel till lantbruk och andra kunder inom växtodlingssegmentet i Sverige och Danmark (budget och resultatansvar)
• Utformning och utveckling av inköps- och försäljningsvillkor samt bevakning att våra avtal efterföljs samt följer gällande krav och förutsättningar i enlighet med certifieringar, lagar samt hållbarhetskriterier
• Affärsutveckling och vidareförädling av växtnäringsprodukter i samarbete med utvecklingsavdelningen
• Omvärldsbevakning marknad, produkter, trender, nationella och internationella lagar och regler etc
• Vara Gasums representant i relevanta nätverk, grupper, konferenser och seminarium
• Ansvarig för interna revisioner på våra produktionsanläggningar
• Delansvarig vid externa revisoner på våra produktionsanläggningar gällande Certifiering SPCR 120 samt KRAV
• Agera stöd och expert i pågående projekt och kommande nyetableringsprojekt i biogödselverksamheten Profil
Vi ser att du är utbildad agronom eller motsvarande med några års arbetslivserfarenhet, gärna som produktchef, rådgivare eller säljare inom verksamheter som vänder sig mot lantbruk. Du har ett stort intresse för affärsverksamhet, har förståelse för lantbrukets förutsättningar och kunskaper inom den agrara näringen. Goda systemkunskaper och ett stort intresse för siffror är bra. Gasum ingår i en nordisk koncern och du kommunicerar väl på svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
För att lyckas i rollen och trivas här hos oss på Gasum är det viktigt att du är självgående, proaktiv och innovativ med en god förmåga att konceptualisera nya idéer. Du tycker om att ta ansvar och trivs med att självständigt söka information för att lösa problem och slutföra uppgifter. Samtidigt är du utåtriktad och tycker om att skapa goda och förtroendefulla relationer. Självklart är du även en lagspelare som behandlar människor i din omgivning med respekt, sprider positiv energi och bidrar till att göra vår arbetsplats hållbar och trivsam i enlighet med våra värderingar!
Vi erbjuder dig
• ett intressant uppdrag i en verksamhet som målmedvetet arbetar för en hållbar utveckling, såväl globalt som i vår närmiljö
• kompetenta och engagerade kollegor
• inspirerande arbetsmiljö
• utvecklingsmöjligheter
• en levande företagskultur som bygger på våra värderingar respekt, hållbarhet och positiv energi
• möjlighet till distansarbete
• personalförmåner, läs mer: https://www.gasum.com/sv/gasum/om-gasum/arbeta-pa-gasum/
