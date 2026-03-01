Feriepraktik 2026
2026-03-01
Är du nyfiken på arbetslivet och vill ta ett första steg ut på arbetsmarknaden i sommar?
Ta chansen och ansök om en feriepraktikplats! Vi söker dig som vill prova på att jobba i sommar.
Observera att du inte kan ordna din egen plats genom att kontakta en arbetsplats, alla platser hanteras av Mora kommuns feriepraktiksamordnare.
Vi erbjuder platser inom följande områden:
- Förskola/ fritidshem- medverka i barngrupp, här får du leka med barnen, vara utomhus, hjälpa till med dukning, städning och tvättning av leksaker. Du ska ha ett intresse för människor och tycka det är roligt att vara tillsammans med barn. Här behöver du som fyllt 15 år lämna in registerutdrag från polisen innan du börjar din feriepraktik.
- Äldreomsorg- medverka på särskilda boenden, här får du umgås med de boende, du får hjälpa till med saker som dukning, bäddning osv. Du ska ha ett intresse för människor och tycka att det är roligt att möta äldre människor.
- LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)Bilspåret, Arbete och Utveckling- städa och tvätta Mora kommuns bilar med professionella bilvårdsprodukter, bemöta deltagare utifrån deras arbetsförmåga och förutsättning, följa med för att hämta/lämna bilar till städ/tvätt samt för besiktning och service. Viktigt att man är intresserad av att jobba med människor när man önskar sin plats inom Lss-verksamheter. All verksamhet sker tillsammans med ordinarie medverkande och handledare i Lss-verksamheten.
- Bibliotek- gallra, sortera, städa, hjälpa till med diverse. Du ska kunna sortera böcker i bokstavsordning, du får gärna vara kreativ och estetisk. Du ska vara intresserad av böcker och kunna ge boktips . Du behöver våga säga hej och vara vänlig mot alla kunder. Om du får erbjudande om plats så kommer du att bli kontaktad av handledaren innan du tackar ja till platsen.
- Tomteland - statister, försäljning, städ/disk mm. Det finns många olika uppgifter och din handledare kommer att ge dig lämpliga uppgifter. Här krävs att du vågar le, säga hej och möta gäster i alla åldrar.
- Butiker - varuplock, frontning, hjälpa till med det som behövs. Här behöver du vara glad och trevlig i ditt bemötande av kunder.
- Café/catering/skolkök - här får du hjälpa till med förberedelser, städ/disk, servering. Du kan få göra te.x mackor, skära grönsaker mm. Här måste du våga le och säga hej när du möter kunder.
- Vaktmästare/ Utomhusarbete - måla, städa, utomhusarbete, flyttning av möbler etc. Här behöver du vara klädd för arbete med kroppen, du kommer att vara både ute och inne. Detta är mer ett fysiskt arbete än ett stillasittande. Här kan du som fyllt 15 år behöva lämna in registerutdrag från polisen innan du börjar din feriepraktik (de som är hos vaktmästare som går in i förskolor/skolor).
- Sommarorkester- Sjunger du och/eller spelar ett eller flera instrument? Skulle du vilja prova på hur det är att spela tillsammans med andra, fixa konserter och uppträda inför en publik? Då är Mora kommuns ferieorkester rätt sommarjobb för dig. Det spelar ingen roll hur länge du har spelat, så länge du är intresserad och nyfiken på att lära dig nya saker. Du kommer under två veckors tid att få möjlighet att tillsammans med andra öva in en repertoar (ett antal låtar som gruppen kan spela bra), fixa spelningar och uppträda inför publik. Att spela musik tillsammans med andra utvecklar förmågan till att samarbeta. Alla hinder och problem som dyker upp under resans gång måste lösas tillsammans vilket både stärker individen och gruppen. Förutom att spela musik tillsammans kommer det finnas möjlighet att lära sig grundläggande ljudteknik och inspelningsteknik. Gruppen kommer tillsammans att få spela in minst en valfri låt och eventuellt göra en enklare musikvideo.
- Våmhus Gammelgård- Café, disk, städning, guidning etc- Här behöver du våga prata med de besökare som kommer, både på svenska och engelska. Du ska vara serviceinriktad och möta gästerna med ett leende för detta jobb.
Vem kan söka feriepraktik?
- Du som går i årskurs 8 och 9 i grundskolan och anpassad grundskola eller första året på gymnasiet.
- Du som går anpassad gymnasieskola.
- Du som är folkbokförd i Mora kommun.
- Du som är nyfiken på arbetslivet och vill testa på hur det är jobba
- För att kunna ansöka om placering i förskola, fritids eller LSS (arbete med barn i verksamheten) behöver du ett utdrag från polisens belastningsregister.
- Om du har behov av individuella lösningar baserat på arbetsförmåga försöker vi i så stor utsträckning som möjligt hitta dessa.
Du får ersättning i form av timlön. 89 kronor i timmen för dig som slutar årskurs 8 och 92 kronor i timmen för dig som slutar årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
