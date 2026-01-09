Feriehandledare Park
Tekniska divisionen driver verksamheten i egen regi och består av fem verksamhetsområden: Gata/Park/Hamn, Nyköping Vatten, Renhållningen, Kommunfastigheter och Måltidsservice. Dessa stöds av en projektavdelning, ekonomiavdelning, samt en administrativ stab. I divisionen arbetar ca 400 medarbetare och divisionen omsätter drygt 1 miljard kronor per år. Våra uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden.
Gata, Park, Hamn inom tekniska divisionen ansvarar för drift- och underhåll av gator, parker och Nyköpings hamn på uppdrag av Bygg- och tekniknämnden samt vissa fritidsanläggningar på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten ska se till att Nyköping har ett funktionellt och säkert gatu- och vägsystem som tillgodoser trafikanternas behov av trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. Välskötta gator, vackra parkmiljöer, säkra lekplatser och en levande hamn ska göra Nyköping till en attraktiv ort för både invånare och besökare.
Välkommen till en arbetsplats med stor variation!Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Gata/Park/Hamn söker en engagerad feriehandledare som kan handleda kommunens ferieungdomar som har sommarpraktik inom Park under sommaren 2025. Det är viktigt att du har ett intresse av att arbeta med ungdomar då du kommer ansvara för den dagliga planeringen och utförandet av arbetet. Din roll som feriehandledare går ut på att utföra arbetsuppgifter tillsammans med ungdomarna samt handleda ungdomarna i det praktiska arbetet. Det ingår även planering och fördelning av arbetsuppgifter, som ogräsrensning, beskärning och skräpplockning t.ex. Du har stöd av ordinarie arbetsledare i din roll men vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av parkarbete.
Arbetet med ferieungdomarna bedöms ta ca75% av arbetets tid, övrig tid deltar du i ordinäre parkverksamhet.Kvalifikationer
Du som söker:
• har fullgjord gymnasieutbildning
• har B-körkort
• förstår och behärskar svenska
Meriterande är:
• erfarenhet av att arbeta med och leda ungdomar
• erfarenhet av parkarbete
Vi söker dig som har god förmåga att leda grupper och har en förmåga att engagera och vägleda andra. Vi ser att du trivs med att samordna och organisera arbetsuppgifter och har ett intresse för att arbeta med ungdomar. Du har en god kommunikativ förmåga, är pedagogisk lagd och är bra på att bemöta andra människor. Du har lätt för att samarbeta och är ansvarstagande. Det är viktigt du accepterar och följer Nyköpings kommuns värdegrund.
Utdrag från belastningsregister kommer att efterfrågas i och med anställning.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
Månadslön
