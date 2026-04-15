Feriearbete sommaren 2026
Är du född 2009-2010 och känner dig redo att ta klivet ut i arbetslivet?
Sommaren 2026 erbjuder Malung-Sälens kommun två veckors feriearbete till dig som är född 2009-2010 och är folkbokförd i kommunen. Feriearbete kan även erbjudas till dig som är äldre (max 20 år) med kravet att du inte är etablerad på arbetsmarknaden ännu.
Syftet är att du som ungdom ska få en fot in på arbetsmarknaden, samla på dig erfarenheter och få nya kunskaper som kan vara värdefulla för ditt framtida yrkesliv. Det är även en möjlighet för dig att lära känna Malung-Sälens kommun som arbetsgivare.
Välkommen till Malung-Sälens kommun - en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden i allt vi gör!
35 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-15

Arbetsuppgifter
Arbetsplatserna kommer att fördelas ut inom utvalda kommunala verksamheter och arbetsuppgifterna är därmed väldigt varierande. Tidigare år har feriearbetare erbjudits arbete inom bland annat:
* Förskola och fritidshem.
* Vård och omsorg.
* Park och fastighetsarbete.
* Lokalvård.
* Bibliotek.
I din ansökan anger du själv vilken/vilka verksamheter du är intresserad av att arbeta inom, samt vilka veckor du kan arbeta. Arbetsveckorna är uppdelade i perioderna:
* Period 1 - v.25-v.26
* Period 2 - v.27-v.28
Tänk på att du inte är garanterad en plats på ditt förstahandsval, men om du anger fler verksamheter i din ansökan så ökar chanserna för dig att få arbeta någonstans som du önskar.Kvalifikationer
* För att bli aktuell för feriearbete behöver du vara folkbokförd i Malung-Sälens kommun.
* Du behöver vara född 2009 eller äldre (max 20 år) med kravet att du inte är etablerad på arbetsmarknaden ännu.
* Du som erbjuds feriearbete kommer att bli inbjuden till en informationsträff den 29/5. Träffen är obligatorisk och innehåller information för dig som är ny på arbetsmarknaden - allt för att du ska känna dig förberedd inför arbetet.
OBS! Var noga när du anger dina kontaktuppgifter i ansökan, då vi kommer att kontakta dig via mail eller telefon. Vi kommer att kontakta dig oavsett om du erbjuds arbete eller inte.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: max 10 dagar.
Arbetstid: Dagtid.
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
För vissa tjänster krävs att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319456". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?si=tjtFJyx27TaFndW1&v=lqD_yyd2CIU&feature=youtu.be
Box 14 (visa karta
)
782 21 MALUNG Kontakt
Nathalie Åhrlin Olsson feriearbete@malung-salen.se Jobbnummer
9856366