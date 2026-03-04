Feriearbete för ungdomar födda 2009och 2010
Är du född 2009 eller 2010 och vill få din första arbetslivserfarenhet? Då ska du söka feriearbete hos oss på Vansbro kommun sommaren 2026.
Vi kommer att ha uppdrag inom olika delar av kommunens verksamheter. Aktuella verksamhetsområden kommer bland annat att vara att vara förskola, äldreboende, gruppboende och kostenheten. Verksamhetsområden kan komma att ändras beroende på hur många ansökningar vi tar emot.
Vi hoppas att DU väljer att söka feriearbete hos oss på Vansbro kommun, och vi ser fram emot att träffa dig!Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Arbeta som feriearbetare innebär att du arbetar med olika sysslor och uppgifter i någon av kommunens olika verksamheter. Du kan få arbeta både utomhus eller inomhus beroende på vilken verksamhet du hamnar i.
Det kan vara i en av våra förskolor där du får möjlighet att ta hand om barnen samt vara en bra förebild.Inom äldreboende/gruppboende kan du få hjälpa till med att duka fram, prata och umgås med äldre/brukare eller ta en match i fia med knuff.För dig som tycker om att arbeta utomhus erbjuds arbete på badanläggningen Plasket eller vaktmästeriet där du exempelvis kommer få rensa ogräs och göra fint utanför våra kommunala verksamheter.Vi erbjuder också arbete inom kostenheten där du kommer få hjälpa till i kommunens kök.
Feriearbete är uppdelat i 3 perioder och varje period består av 2 veckor där du arbetar 6 timmar per dag. Antingen jobbar du vecka 26-27, 28-29 eller 30-31.OBS! Vi kan inte garantera att du får arbeta inom det område/den tidsperiod du önskat.
Kvalifikationer
För att du ska kunna söka ett feriearbete hos oss ska du:
• vara folkbokförd i Vansbro kommun
• vara född 2009 eller 2010
• inte ha något annat arbete i sommar
För många ungdomar är feriearbetet det första jobbet och det är därför en jättebra träning på att ta eget ansvar, samarbeta med andra och ta egna initiativ. Vi ser gärna att du är nyfiken och engagerad. Anställning som feriearbete innebär att du precis som övriga medarbetare förväntas följa arbetsplatsens schema och regler.
Viktig information!
Vi hör av oss via mejl när vi erbjuder feriejobb och vi måste ha ditt svar på erbjudandet inom 7 dagar. I vissa fall ringer vi och erbjuder jobb. Får vi inget svar inom 7 dagar så kommer vi gå vidare till nästa sökande. Det är viktigt att du skriver rätt mejladress och rätt mobilnummer så du inte missar erbjudandet om feriejobb. Har du ingen fungerande mejladress ber vi dig att skapa en mejladress innan du ansöker.
Om fler sökande uppfyller kraven än vad det finns platser så kommer lottning avgöra om du får en plats.
När du kommer till oss och tecknar ditt anställningsavtal behöver du ha med dig ett giltigt utdrag ur belastningsregistret eftersom det kan förekomma jobb i miljöer vid kommunens skolor.
Vi kommer att gå igenom ansökningarna när sista ansökningsdag har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310144-2026-9". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro kommun
(org.nr 212000-2130) Kontakt
HR-generalist
Maja Lindgren maja.lindgren@vansbro.se 0281-75019 Jobbnummer
9775782