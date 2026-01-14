Fenomenmagasinet söker legitimerad förskollärare
Linköpings kommun / Förskollärarjobb / Linköping Visa alla förskollärarjobb i Linköping
2026-01-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Är du legitimerad förskollärare, nyfiken, kreativ, lekfull och gillar att undervisa i naturvetenskap, teknik och matematik på ett annorlunda sätt? Tycker du om att träffa många varierande grupper och att arbeta tillsammans i ett spännande team där många olika kompetenser samverkar? Då kan du vara den vi söker!
Att vara lärare på Fenomenmagasinet innebär ett varierande arbete. Huvuduppdraget är att genomföra skolprogram tillsammans med våra yngsta besökare. Skolprogrammen har koppling till aktuell läroplan, är interaktiva och syftar till att väcka barnens intresse, nyfikenhet och kreativitet. Utöver undervisningen deltar du i olika utvecklingsprojekt, vissa driver du självständigt utifrån ditt expertisområde, andra tillsammans med teamet. Du är även med och tar fram och genomför exempelvis lovaktiviteter, event och andra spännande aktiviteter, alltid i syfte att öka intresset för naturvetenskap och teknik, såväl hos elever som hos allmänheten.
Din arbetsplats
Fenomenmagasinet är ett regionalt science center vars huvuduppdrag är att stimulera intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Vi erbjuder interaktiva och tvärvetenskapliga utbildningsprogram, utställningar och aktiviteter i en dynamisk lärmiljö som främjar nyfikenhet och kreativitet. Vår djurutställning är en uppskattad del av verksamheten där exempelvis koraller, reptiler och kryp erbjuder en annorlunda väg till lärande. Fenomenmagasinet är ett populärt besöksmål för skolor, familjer och allmänhet - en mötesplats för lärande, upplevelser och inspiration. Genom ett aktivt samarbete med skola, samhälle, akademi och näringsliv strävar vi efter att främja livslångt lärande och bidra till en hållbar framtid.
Fenomenmagasinet är ett av Sveriges 20 science centers och är medlem i Svenska Science Centers, en förening som nationellt företräder, främjar och utvecklar branschen.
Vårt uppdrag definieras av ett samarbetsavtal mellan Linköpings kommun, Region Östergötland och Linköpings universitet. Linköpings kommun är huvudman för Fenomenmagasinet och ansvarar för dess organisation som en resultatenhet inom utbildningsförvaltningen.
Fenomenmagasinet är tillgängligt för alla, men vår primära målgrupp är barn, unga och lärare i Östergötland.
Du som söker
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation och erfarenhet av, samt stort intresse för, undervisning inom naturvetenskap, teknik och matematik i förskolan.
Du har en tidigare anställning i läroplansstyrd förskola och det är meriterande om du även haft tidigare anställning i läroplansstyrd förskoleklass och/eller grundskolans lågstadium. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att självständigt leda utvecklingsprojekt, specialpedagogisk kompetens och god digital kompetens. Då uppsökande verksamhet inom Östergötland ingår i tjänsten är det ett krav är att du har B-körkort för manuell växellåda.
Du som söker har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap, för människors olika förutsättningar och du anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren. Du kan arbeta självständigt såväl som i team. I ditt självständiga arbete tar du ansvar, strukturerar och driver din undervisning och dina projekt och processer vidare. Du håller dig à jour inom din profession och expertområde, omvärldsbevakar och trendspanar. I teamarbetet samarbetar du med kollegor och andra kontakter du möter i din yrkesroll. I samarbetet relaterar du till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt, du lyssnar och löser konflikter konstruktivt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i din yrkesroll. Du skapar nya kontakter och underhåller relationer. I teamet kommer du ofta med nya idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och som leder till resultat. Enligt läroplanen (Lpfö18 reviderad 2025) genomför du ditt arbete så att barnen får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling och du ansvarar för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt. Därmed är det ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidaretjänst
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16502
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Åsa Mistrén Kämpe asa.mistren-kampe@utb.linkoping.se Jobbnummer
9684698