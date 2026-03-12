Felsökare - Tåg
2026-03-12
Aura Train & Rail är ett nytt och nischat affärsområde inom Aura Personal, skapat för att möta tåg- och järnvägsbranschens växande behov av rätt kompetens - både idag och på lång sikt.
Just nu söker vi erfarna felsökare till våra kunder inom tågbranschen. Vi letar efter dig som vill ta en central och tekniskt avancerad roll i arbetet med att säkerställa hög tillgänglighet och driftsäkerhet i tågtrafiken.
Om rollen:
Som felsökare är du en teknisk specialist med ansvar för att identifiera, analysera och åtgärda fel på tåg. Rollen kombinerar praktiskt arbete ute i depå och på fordon med mer analytiska uppgifter såsom rotorsaksanalyser och förbättringsarbete. Du är en nyckelperson i att säkerställa att fordonen lämnar depån i bästa möjliga skick.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa att tåg är driftsäkra och redo för trafik
Driva och utveckla operativ tillgänglighet med hjälp av RVM som beslutsstöd
Utföra felsökning, reparationer och avhjälpande åtgärder direkt på fordonen
Genomföra rotorsaksanalyser och ta fram korrigerande samt förebyggande åtgärder
Bidra till ständiga förbättringar genom tidig identifiering av problem och lösningar
Säkerställa att allt arbete utförs enligt gällande regelverk och säkerhetskrav
Arbetsplats
Behovet av kompetens är stort och vi söker dig som kan arbeta i Göteborg, men även dig som har möjlighet och intresse att arbeta på andra orter runt om i landet.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig, har du frågor gällande tjänsten så kontakta Jens Ström på jens.strom@aurapersonal.se
