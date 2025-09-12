Fastighetsvärderare till exploateringsförvaltningen
2025-09-12
Varje dag under hela året spelar exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, väg- och spårvägssträckor, broar, tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028.
Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/myportal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
eller följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/
Vill du vara med och med kunskap i fastighetsvärdering bidra till utvecklingen av framtidens Göteborg? Till enheten Juridik och värdering söker vi nu ytterligare en fastighetsvärderare.
Som fastighetsvärderare verkar du som internkonsult med att värdera fastigheter inför köp, försäljningar och upplåtelser åt främst exploateringsförvaltningens verksamhetsavdelningar. Våra vanligaste uppdrag är att värdera byggrätter inför exploatering, värdera mark inför omreglering och friköp av tomträtter och arrenden samt att genomföra fastighetsrättsliga ersättningsbedömningar (såsom marköverföringar, servitutsupplåtelser och markinlösen). Andra uppdrag som förekommer är att värdera bebyggda fastigheter och att bistå med fastighetsekonomiska analyser och råd.
Värderingsgruppen består för närvarande av fyra medarbetare som har ett öppet och nära samarbete i sina uppdrag. Rollen kräver att du håller dig uppdaterad om det ekonomiska läget i allmänhet och fastighetsmarknaden i synnerhet. I det syftet deltar värderarna löpande i branschdagar och andra relevanta utbildningar. I rollen som fastighetsvärderare hos oss får du en god överblick av och bidrar till stadsutvecklingen i Göteborg.
Organisatoriskt tillhör fastighetsvärderarna enheten Juridik och värdering dit även förvaltningens jurister hör. Enheten består för närvarande av 15 medarbetare. Vi är en trevlig grupp med prestigelöst klimat där vi gärna delar med oss av våra olika kompetenser och erfarenheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av fastighetsvärdering, har arbetat med fastighetsekonomi i en annan roll eller nyligen har avslutat dina studier till civilingenjör inom lantmäteri, samhällsbyggnad eller annan högskoleutbildning med relevant inriktning.
Du har ett genuint intresse för fastighetsmarknaden, är bra på att samarbeta och gillar att ta initiativ. Som person är du noggrann och resultatorienterad. Du är lyhörd för uppdragsgivarens behov samtidigt som du har hög integritet i din profession. Uppdraget kräver också att du är analytisk och utvecklingsorienterad i ditt arbete. Du motiveras av frihet under ansvar och vill utvecklas i en spännande miljö. Eftersom du löpande arbetar med att upprätta skriftliga värdeutlåtanden behöver du kunna formulera dig väl i tal och skrift på svenska samt på ett pedagogiskt sätt kunna förklara komplexa frågeställningar.
Det är meriterade om du har erfarenhet av byggrättsvärdering och/eller fastighetsrättsliga ersättningsbedömningar men inte ett krav. Är du auktoriserad fastighetsvärderare enligt Samhällsbyggarna och/eller MRICS är även det meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete tillsammans med engagerade och kunniga kollegor där du ges möjlighet att utvecklas i en spännande miljö. Som fastighetsvärderare på Exploateringsförvaltningen ges du förutsättningar för att bli auktoriserad fastighetsvärderare enligt Samhällsbyggarna.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar löpande med urvalet så vänta inte med din ansökan.
ÖVRIGT
Vi vill att Exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
