Fastighetstekniker till Vi Förenade
Lundin & Boström Hr AB / Fastighetsskötarjobb / Borlänge Visa alla fastighetsskötarjobb i Borlänge
2026-08-06
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lundin & Boström Hr AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Vi Förenade startades för 125 år sedan och är ett lokalt fastighetsbolag som hyr ut bostäder och lokaler i Falun, Borlänge och Leksand. Vi Förenade är i grunden värderingsstyrda då Vi Förenades ägare finns inom IOGT-NTO. Genom omtanke, öppenhet och genuint intresse för människor i vårt samhälle vill vi bidra till en bättre och varmare värld. Vi har ett nära samarbete med andra fastighetsbolag, byggföretag och kommunerna i städerna vi verkar. Allt för att skapa ett bättre samhälle.
Fastighetstekniker
Vill du ha ett varierande arbete där du får kombinera teknik, service och problemlösning – samtidigt som du bidrar till människors vardag och trivsel? Då kan det här vara rätt tjänst för dig.
Hos oss på Vi Förenade blir du en viktig del av teamet som ansvarar för den dagliga förvaltningen av våra fastigheter i Falun, Borlänge och Leksand. Till Borlänge söker vi nu en engagerad och serviceinriktad fastighetstekniker som vill vara med och skapa trygga, välskötta och trivsamma miljöer för våra hyresgäster.
Om rollen
Som fastighetstekniker hos oss får du ett omväxlande och självständigt arbete där ingen dag är den andra lik. Du arbetar nära både hyresgäster och kollegor och har stor frihet att själv planera och lösa de utmaningar som uppstår i vardagen.
I tjänsten ingår bland annat att:
• hantera och åtgärda felanmälningar • utföra SBA- och fastighetsronderingar • arbeta med drift, underhåll och enklare reparationer av värme-, ventilations- och tekniska system • utföra mindre fastighetsreparationer och renoveringsarbeten i bostäder och lokaler • ha daglig kontakt med hyresgäster och leverantörer • ansvara för inköp av material samt användning och underhåll av maskiner och verktyg • driva mindre renoveringsprojekt
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kunniga och hjälpsamma kollegor i ett team där samarbete och engagemang värdesätts högt.
Vem är du?
Vi söker dig som tycker om att hjälpa människor och som har ett genuint intresse för service och fastighetsskötsel. Du är social, lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• är serviceinriktad och har ett positivt bemötande • tycker om att skapa goda relationer med hyresgäster och kollegor • arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet • trivs med både självständigt arbete och teamwork • är praktiskt lagd har ett naturligt teknikintresse
Vi ser gärna att du har gymnasie- och/eller KY-utbildning inom fastighet, drift eller förvaltning – alternativt motsvarande erfarenhet från arbetslivet. Erfarenhet från hantverksyrken såsom bygg, el eller VVS är meriterande.
Datorn är ett naturligt arbetsverktyg hos oss, därför är det viktigt att du känner dig bekväm med digitala system. Självklart erbjuder vi också interna utbildningar och möjligheter att utveckla dina kunskaper vidare.
Vi erbjuder dig
Hos Vi Förenade får du en trygg och utvecklande arbetsplats där du får möjlighet att växa i din roll och ta stort eget ansvar. Du blir en del av ett företag där engagemang, omtanke och långsiktighet står i fokus.
Vi erbjuder dig: • en varierande och självständig tjänst • ett nära och hjälpsamt team • möjlighet att påverka och utvecklas • arbete nära människor och fastigheter som gör skillnad i vardagen
Tjänsten är på heltid med utgångsort Borlänge och arbetet utförs huvudsakligen ute i våra fastigheter i Borlänge, Falun och Leksand.
B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar VI Förenade med Lundin & Boström. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Peter Boström på 073-826 71 00. Sista ansökningsdag är 2026-08-24. Ansök via www.lundinbostrom.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8176888-2133139". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Boström HR AB
(org.nr 556835-0002), https://lundinbostrom.teamtailor.com
Målaregatan 10 (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lundin Boström Jobbnummer
10023826