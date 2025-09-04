Fastighetstekniker till samhällsbyggnads-kontoret
2025-09-04
Drivs du av ett omväxlande uppdrag där du levererar god service till olika verksamheter i Norrköpings kommun? Då kan du vara vår nya fastighetstekniker!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: Samhällsbyggnad
Drift Samhällsfastigheter ansvarar för att kommunens samhällsfastigheter är välskötta och fungerar som de ska. Vi arbetar också med att utveckla fastigheterna genom ombyggnationer, nybyggnationer samt projekt inom teknik, energi och underhåll. Vi skapar säkerhet och trygghet genom att säkerställa att den dagliga driften fungerar som den ska och att fel åtgärdas inom rimlig tid. Vi har också i uppdrag att förse kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler samt att samordna all extern förhyrning av lokaler åt kommunens nämnder.
Vi söker nu ytterligare fyra kompetenta medarbetare till vårt härliga team med tekniker som utgår från våra lokaler på Storhagsgatan 3.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Du erbjuds ett omväxlande uppdrag där du som fastighetstekniker får möjlighet att bidra med dina kunskaper och erfarenheter när vi fortsätter att utveckla våra fastigheter och arbetssätt.
Tjänsten innebär ett varierat uppdrag med många kontaktytor inom våra olika verksamheter. Du arbetar med tillsyn och förebyggande underhåll enligt driftplan för våra fastigheter - exempelvis skolor, vård- och omsorgsboenden samt kontorslokaler.
Du samarbetar tillsammans med entreprenörer och kunder som verkar inom olika kommunala verksamheter. Du arbetar i grunden självständigt men ingår i ett team där du rådgör tillsammans med erfarna kollegor. Arbetsuppgifterna innebär dels dagliga ronderingar av fastigheter men även hastigt uppkomna ärenden som kräver direkt hantering.
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning på gymnasienivå med inriktning mot fastighetsteknik eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du tidigare arbetat som fastighetstekniker är det meriterande.
Vi söker dig som är serviceinriktad och lyhörd i ditt bemötande. Du har god samarbetsförmåga men trivs också med att självständigt planera och prioritera dina arbetsuppgifter utifrån brådska och betydelse.
Eftersom tjänsten innebär en varierande vardag ser vi att du är flexibel i att ställa om efter ändrade förutsättningar under arbetsdagens gång.
Rollen kräver att du innehar B-körkort för manuell växellåda och är en van dataanvändare. Vi ser även att du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Vi kommer att begära in belastningsregister på slutkandidater med hänsyn till de målgrupper vi dagligen möter i våra uppdrag.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 4
Anställningsform: Särskild visstid
Längd på anställning: Snarast till och med 30 juni
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 18 september
Kontakt: För frågor rörande tjänsten kontakta enhetschef Stefan Wennermark på stefan.wennermark@norrkoping.se
. För frågor rörande rekryteringsprocessen kontakta HR-konsult Anna Mellqvist på anna.mellqvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9491871