Fastighetstekniker till Nynäshamn
Är du vår nästa stjärna inom fastighetsförvaltning som vill utvecklas och ta ansvar?
Vi söker dig som vill vara med och driva utvecklingen av våra fastigheter. Vi är ett ungt bolag och vi letar alltid efter nya, kreativa sätt att utmana oss själva och vår bransch. Vi vill bidra till ett bättre samhälle genom att erbjuda Bra boende för alla. Vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare trivs och känner engagemang på jobbet. Vill du vara en del av vår spännande resa framåt Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Som fastighetstekniker hos oss får du ett omväxlande och utvecklande arbete där ingen dag är den andra lik. Du kommer att ha en central roll i driften av våra fastigheter och vara ansvarig för att hantera felanmälningar samt utföra dagligt underhåll, felsökningar och förbättringsåtgärder.
Arbetet omfattar tillsyn, rondering, felanmälningar och löpande underhåll av tekniska system såsom ventilation, värme och värmepumpar. Du kommer även att arbeta med mer komplex problemlösning kopplad till fastigheternas tekniska funktioner. En del av ditt ansvar är att genomföra arbetsmiljöskyddsronder, att vara delaktig i arbetet kring omflyttningar vid månadsskiften, samt vara delaktig vid energioptimering och projekt i fastigheterna.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Daglig kontakt med hyresgäster
Felavhjälpande underhåll
Förebygga och hantera planerat underhåll
Byta filter och allmän tillsyn av ventilationssystem och värmesystem.
Rondering av allmänna ytor
Felsökning av fastighetens tekniska system, inomhusklimat, värme och ventilation.
Vara behjälplig vid förbesiktningar, omflyttningar, nyckel- & tagghantering.
Övrigt inom ansvarsområdet förekommande arbete
Vi är idag ett team på fyra personer bestående av fastighetstekniker, uthyrare och förvaltare, som arbetar nära varandra.
Du kommer att utgå från vårt kontor i Nynäshamn. I rollen rapporterar du till förvaltaren.
Vem söker vi?
Du är en händig person som har utbildning inom fastighetsteknik alternativt ett par års erfarenhet från likande arbete. Du har lätt för att skapa goda relationer och är en social och serviceinriktad person. Vidare har du god ekonomisk förståelse och är kostnadsmedveten, viktig för att man verkar för regionens totala resultat och finansiella mål. Du är en problemlösare med god analytisk förmåga som har lätt för att ta egna initiativ och för att arbeta självständigt. Meriterande är om du har en teknisk bakgrund inom Bygg, VVS, El då flertalet arbeten berör dessa. Tjänsten kräver att du innehar B-körkort.
Vi söker dig som har följande kvalifikationer och erfarenheter:
Utbildning inom fastighetsteknik, lägst gymnasienivå men gärna från YH-utbildning eller högskola/universitet eller motsvarande erfarenhet.
Har god teknisk förståelse (VVS, el eller ventilation är meriterande)
Meriterande med kunskaper från fastighetsprogrammet Vitec och webport
Är självgående, lösningsorienterad och strukturerad
Har ett gott bemötande och trivs i kontakt med hyresgäster
Goda kunskaper inom IT & Officepaketet
God svenska och engelska i såväl tal som skrift
B-körkort
Kontaktuppgifter och ansökan
Om tjänsten verkar intressant ser vi fram emot att ta emot din ansökan med CV och Personligt brev senast den 2026-04-30 till jobb@neobo.se
. Märk mejlet med "Fastighetstekniker Nynäshamn".
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande Förvaltare Kenny Salander på kenny.salander@neobo.se
. Vi tillämpar en provanställning om 6 månader.
Vilka är vi?
Neobo är ett fastighetsbolag som förvaltar och förädlar hyresfastigheter. Vi äger och förvaltar 8 300 lägenheter runt i Sverige. Vi är ett ungt bolag som är på en spännande resa och vi letar alltid efter nya, kreativa sätt att utmana oss själva och vår bransch. Vi vill bidra till ett bättre samhälle genom att erbjuda Bra boende för alla.
Vi är ett 80-tal medarbetare som jobbar för att skapa attraktiva och hållbara bostadsmiljöer över hela sverige där människor trivs och känner sig trygga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@neobo.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Neobo Fastigheter AB (publ)
(org.nr 556580-2526), http://www.neobo.se
149 30 NYNÄSHAMN
För detta jobb krävs körkort.
Neobo Jobbnummer
9818473