Fastighetstekniker till Mark Fastighet.
Mark Fastighet Mälardalen AB / Fastighetsskötarjobb / Västerås Visa alla fastighetsskötarjobb i Västerås
2026-06-18
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eller i hela Sverige
Fastighetstekniker
Vill du vara en del av ett team som alltid strävar efter att vara bäst?
Nu har du chansen!
Vi söker en engagerad och serviceinriktad fastighetstekniker till vårt team – en roll för dig som vill utvecklas, ta ansvar och känna stolthet i ditt arbete.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du blir en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, ansvar och laganda står i fokus. Vi är 13 tekniker som varje dag arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service till våra kunder.
✨ Varierande och självständigt arbete
✨ Möjlighet att påverka och utvecklas
✨ Starka kollegor med hög kompetens
✨ En arbetsplats där din insats gör skillnad
Din roll
Som fastighetstekniker hos oss är du en nyckelperson i att säkerställa välfungerande fastigheter och nöjda kunder.
Du kommer att arbeta med att:
Bygga och utveckla goda kundrelationer
Utföra rondering av fastigheter
Hantera reparationer och löpande underhåll
Ta hand om serviceärenden och felanmälningar
Utföra tillsyn av ventilation, värme och el
Bidra med förbättrings- och energieffektiviseringsförslag
Vem är du?
Du är en person som:
Tar ansvar och är stolt över ditt arbete
Har ett starkt servicefokus
Trivs både självständigt och i team
Är lösningsorienterad och driven
Vi ser gärna att du har:
Fastighetsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från branschen
Kunskaper inom driftteknik/energieffektivisering (meriterande)Publiceringsdatum2026-06-18Övrig information
B-körkort är ett krav
Utdrag ur belastningsregister krävs
Ansök redan idag sista dag 31/8
Känner du att detta är rätt steg för dig? Då vill vi gärna träffa dig.
Ansökan mejlar du till ansokan.inre@markfastighet.se
Hos oss får du chansen att växa, påverka och vara en del av något riktigt bra.
Välkommen till en arbetsplats med de bästa medarbetarna – och de bästa kunderna.
Hoppas vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ansokan.inre@markbolagen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FT". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mark Fastighet Mälardalen AB
(org.nr 556788-8960)
Elektrodgatan 2a (visa karta
)
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mark Fastighet Mälardalen AB Kontakt
Anders Larsson anders.larsson@markfastighet.se +46704160642 Jobbnummer
9970553