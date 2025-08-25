Fastighetstekniker Borås
ISS Facility Services AB / Fastighetsskötarjobb / Borås Visa alla fastighetsskötarjobb i Borås
2025-08-25
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Borås
, Bollebygd
, Ulricehamn
, Alingsås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS har ett spännande samarbete med en kund inom fordonsindustrin med flertalet siter i Sverige. Nu söker vi en Fastighetstekniker till vårt drift- och underhållsuppdrag hos denna kund i Vara. Har du en teknisk bakgrund och gillar att utveckla, effektivisera och ge kunden exceptionell service? Sök då denna tjänst hos oss! Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Vi tar hand om våra kunders fastigheter, medarbetare och besökare.
Vi är experter på fastighetstjänster och vi levererar servicelösningar till företag och offentlig verksamhet
i hela Sverige.
Vi säkerställer att fastigheter och arbetsplatser är så effektiva och inspirerande som möjligt.
Med våra tekniska tjänster skapar vi förutsättningar för produktivitet samtidigt som vi minimerar risker.
Om rollen
Som Fastighetstekniker hos vår kund, kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom ramen för vårt drift- och underhållsuppdrag. Genom din kompetens inom fastighetsteknik, ansvarar du för den tekniska funktionen i kundens fastigheter genom att leverera kvalitet på ett säkert sätt. Du ansvarar för utförande av tillsyn, skötsel, service och avhjälpande underhåll av byggnaderna och fastigheternas tekniska system. Det är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med en 6-månaders provanställning.
I dina arbetsuppgifter ingår bl a:
• Tillsyn och skötsel av tekniska driftsystem och fastigheterna.
• Primärt felavhjälpande underhåll - felsökning och avhjälpande.
• Långsiktig planering av fastighetsunderhåll.
• Arbete med drift, utveckling och optimering av fastighetens system.
• Kontakt med underleverantörer, ta in offerter, beställa och följa upp utförda arbeten
• Löpande arbete med förbättringar och viss dokumentation.
• Ingå i olika kundprojekt.
• Yttre skötsel.
• Utföra uppdragsbaserade arbeten utöver avtalet.
• Att vara en aktiv initiativtagare i det dagliga arbetet med att förbättra och utveckla vår leverans, både internt och mot kund.
Du ansvarar för att kundens lokaler och fastigheter förmedlar en helhetsupplevelse av en säker, attraktiv och hållbar arbetsplats för anställda och besökare. Därav är det av stor vikt att du är servicemedveten samt gillar att anpassa och säkerställa en arbetsplats som kundens medarbetare och besökare uppskattar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har relevant utbildning och några års erfarenhet av drift, skötsel och underhåll av fastigheter - gärna industrifastigheter. Det är viktigt att du är bekväm i en produktionsmiljö. För att klara av arbetsuppgifterna, så behöver du vara i god fysisk kondition.
Vidare ser vi att du har en grundläggande allmänteknisk kunskap om exempelvis el, VVS, kyla och värme. Det är mycket meriterande med erfarenhet av energiuppföljning, systematiskt brandskyddsarbete och revisionsbesiktningar och utbildning i brandlarm & sprinkler samt erfarenhet som Anläggningsskötare. Det är även meriterande med travers-, lift- och truckkort, heta arbeten samt fallskyddsutbildning. B-kort är ett krav.
Du är en person som tar stort ansvar över ditt arbete och du drivs av att utföra de olika arbetsmomenten på ett professionellt sätt med en hög kvalitet. Vidare är du noggrann och metodisk i ditt utförande. Du kan prioritera och vågar fatta egna beslut i stressiga situationer. För att trivas i rollen ser vi att du precis som vi värdesätter service och bidrar till en positiv stämning och ett gott samarbete på arbetsplatsen.
Du har en god kommunikativ förmåga och kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift samt mycket goda IT- och systemkunskaper - t ex Microsoft Office och ärendehanteringssystem.
Kundfokus - För att trivas i denna roll behöver du genuint brinna för service och älska de vardagliga utmaningar som uppstår. Du är lösningsfokuserad och positiv. Du levererar det som utlovas och har förmågan att skapa starka kundrelationer.
Ansvar - Du trivs i rollen som Fastighetstekniker och att dagligen ha kontakt med flera intressenter, kollegor, kund och leverantörer för att skapa effektivitet och en arbetsplats med en hög teknisk standard.
Driven - Du har hög integritet, är inte rädd för att hugga i och håller vad du lovar, såväl mot dina kollegor som mot kunden och kundens medarbetare. Du ser möjligheter och lämnar förbättringsförslag som kan leda till utveckling av vårt samarbete med kunden.
Koll på läget - Du har en förmåga att kunna arbeta förebyggande och planerat samt händelsestyrt. Du har förståelse för hur avtal, lagkrav och regelverk påverkar verksamheten samt de egna arbetsuppgifternas genomförande. Du trivs nära kunden i en dynamisk och föränderlig produktionsmiljö där du får möjlighet att interagera med många skiftande kontaktytor både internt och externt.
Vi erbjuder
Självklart erbjuder vi dig en trygg anställning hos ISS. Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du kommer få stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
ISS värderingar är Kvalitet, Ansvar, Ärlighet och Entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan!
Med anledning av GDPR, hanterar vi inte ansökningar inkomna via mail.
Vi intervjuar löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansvarig Rekryterare: Pernilla Dahlbäck - pernilla.dahlback@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9474116