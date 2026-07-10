Fastighetstekniker
Koenigsegg Automotive AB / Fastighetsskötarjobb / Ängelholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Ängelholm
2026-07-10
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Facility Technician
På Koenigsegg utmanar vi ständigt gränserna för innovation. Nu finns en unik möjlighet att bli en del av Ghost Squadron och ansluta till vårt Maintenance and Facility-team. Som Facility Technician kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa optimal drift och underhåll av våra anläggningar. Dina arbetsuppgifter kommer att variera från att övervaka byggnadssystem till att proaktivt identifiera och lösa potentiella problem.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Utveckla och implementera ett förebyggande underhållsschema för all utrustning.
Genomför kostnadsreducerande initiativ och rekommendera förbättringar för ökad energieffektivitet.
Åtgärda allmänna byggreparationer, såsom målning, snickeri och underhåll av gipsskivor.
Hantera samt vara nyckelkontakt vid nödsituationer, som strömavbrott, larm eller utrustningsfel, och implementera lämpliga lösningar.
Säkerställa att anläggningen och avtalade tjänster följer säkerhetsföreskrifter, kvalitetsstandarder och byggnormer.
Generera rapporter om anläggningens status, utrustningsprestanda och underhållsaktiviteter.
Koordinera och övervaka arbete utfört av externa leverantörer och entreprenörer.
Implementera miljövänliga metoder och procedurer för avfallshantering.
För att trivas i den här rollen behöver du vara en skicklig problemlösare som trivs i en miljö med ofta snabbt skiftande prioriteringar. Att hugga i där det behövs är en självklarhet för dig. Den idealiska kandidaten har därutöver förmåga att agera snabbt och effektivt i pressade situationer samt samarbeta med både interna och externa kontakter. Då vi arbetar i en internationell miljö är det ett krav att kunna använda engelska i både tal och skrift.Publiceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
Erfarenhet inom fastighetsunderhåll.
B-Körkort
Teknisk kompetens inom HVAC, VVS, elektriska och allmänna byggnadssystem.
Kunskap om säkerhetsföreskrifter och byggnormer.
Förmåga att använda underhållsverktyg och utrustning.
Meriterande:
Körkort för truck, lift (sax och bom), hjullastare.
Tillstånd för Heta arbeten.
Fallskyddsutbildning.
Tillgänglighet:
Tillträde omgående/enligt överenskommelse
Heltid
Normal arbetstid 40 h/vecka, kl. 7–16, övertid kan förekomma
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista annonseringsdag.
Koenigsegg is most known for building some of the fastest cars in the world; with almost all of our megacar technologies that are patented and made in-house by our almost 500 world-class technicians, engineers, sourcing experts, production craftsmen, and communicators.
What we've created is a unique proving ground of engineering creativity that makes use of our breakthrough megacar development and legacy to push the boundaries of sustainable mobility technology.
So, what's next?
We are on a universe-denting mission to develop the next generation of breakthrough tech and products. We are looking for outstanding, impactful, and authentic individuals to grow with us. Our ambitions are inspiring but will push the limits of what is possible – requiring one to work efficiently amid our cross-functional teams to execute at high-quality levels.
The goal is clear: innovate and transform. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Koenigsegg Automotive AB
(org.nr 556574-8018)
262 73 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10000062