Fastighetstekniker
Radisson Hotel Group är en av världens största hotellkoncerner med tio unika hotellvarumärken och mer än 1 500 hotell i drift och under utveckling i över 95 länder. Koncernens övergripande varumärkeslöfte är Every Moment Matters, med vår signaturservicefilosofi Yes I Can!
Människor står i centrum för vår framgång - både idag och i framtiden. Våra medarbetare är äkta Moment Makers och tillsammans skapar vi en kultur, anda, miljö och möjligheter som ger dig kraften att vara ditt bästa jag - varje dag, överallt, varje gång. Tillsammans får vi varje ögonblick att räknas.
Vi söker nu en Fastighetstekniker till Radisson Collection Strand Hotel Stockholm. På RHG letar vi efter individer med karaktär, kompetens, talang och en passion för att skapa minnesvärda upplevelser. Vi värdesätter rätt inställning: att kunna förutse gästernas behov, stötta din avdelning och konsekvent leverera upplevelser som gästerna minns.
Som Fastighetstekniker spelar du en viktig roll i att säkerställa att våra hotell levererar en upplevelse som överträffar förväntningarna och skapar minnesvärda stunder för våra gäster.
Vårt fastighetsteam arbetar engagerat för att säkerställa att allt fungerar som det ska - för att kunna leverera en upplevelse utöver det vanliga. Det handlar om mycket mer än att bara byta en glödlampa!
Vårt team älskar att lösa problem! Du kommer att var del av ett team där du kan vara en riktig multitalang, problemlösare och doer med verktygen för att hålla våra hotell i toppskick.
Som en viktig del av teamet arbetar du proaktivt för att säkerställa gästnöjdhet, efterlevnad av hälsa- och säkerhetskrav samt en smidig drift av fastighets- och underhållsavdelningen.
Vi söker dig som har:
Flexibilitet och en positiv Yes I Can!-attityd
Öga för detaljer
Förmåga att tänka kreativt och lösa problem
Passion för att leverera enastående service
Har minst 2 års erfarenhet av liknande tjänst, gärna inom hotell
Har kompetens inom brandskydd
God muntlig kommunikationsförmåga på Svenska och Engelska Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "00479887". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Strand Hotel
(org.nr 556010-5214), https://www.radissonhotels.com/ Arbetsplats
Radisson Collection Strand Hotel Stockholm Kontakt
Cluster Chief Engineer & Security Manager
Maximiliam Morfeldt Jobbnummer
9807509