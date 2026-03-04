Fastighetstekniker
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Tekniska serviceförvaltningen är Trelleborg kommuns möjliggörande förvaltning. Vi är en trygg, säker och värdeskapande resurs som arbetar proaktivt, effektivt och hållbart tillsammans med de som bor, verkar och vistas i Trelleborgs kommun. Förvaltningens fem avdelningar har inom olika områden det övergripande ansvaret för att planera, förvalta och utveckla det offentliga rummet. Detta gör vi till exempel genom att sköta om kommunens allmänna platser, avfallshantering- och avloppshantering, vattenförsörjning och infrastruktur. Vi levererar också interna tjänster såsom drift och underhåll av kommunens anläggningar, lokalvård, systemförvaltning och IT-stöd.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Drift & service är en av enheterna inom fastighetsavdelningen, här är vi 20 medarbetare som ansvarar för kommunens åtaganden inom fastighetsdrift.
Vår arbetsplats är inom Trelleborg kommuns geografiska område och vi utgår från Sjöviksvägen 6 i Trelleborg. Här arbetar vi tillsammans med andra tekniska enheter och delar bl.a. på kontorslokaler, förråd, omklädningsrum, lunchrum och bilpark. Servicebilen är vår mobila arbetsplats som vi ansvarar för och tillbringar en del av vår arbetstid i.
Du kommer att ingå i ett team med erfarna kollegor, där god service och säkerhet är ledord.
Då två kollegor går i pension och en tredje valt att gå vidare till annat arbete, söker vi nu tre nya kollegor till vår enhet som vill arbeta som fastighetstekniker hos oss.
Nu ser vi med nyfikenhet fram emot att få ta del av din ansökan. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som fastighetstekniker ansvarar du för hantering av tekniska felanmälningar, felsökning och åtgärd av mindre fel. På kontoret förbereder och administrerar du dina felanmälningar/beställningar. Ute hos våra kunder ansvarar du för- och utför arbetsuppgifter som kommit in via felanmälan eller via vårt fastighetssystem. I arbetet som fastighetstekniker utför du underhållsarbete, förebyggande- och felavhjälpande arbete, samt planerat underhåll. Drift- och övervakning samt periodiserade funktionskontroller av tekniska installationer, ingår också i ditt arbete. Du bevakar tillsammans med förvaltare garantiåtgärder, beställer från underleverantörer och utför för tjänsten tillhörande administrativa arbetsuppgifter. Det förväntas av dig att du i ditt arbete medvetet har med miljöaspekten i alla dina bedömningar.
Du är en viktig länk i samspelet med våra kunder, som ställer höga krav på service och support. Ditt arbete är omväxlande där du jobbar både inne på kontoret och ute på plats hos våra kunder. Kvalifikationer
Du är utbildad fastighets-/drifttekniker, alternativt har du en yrkeshögskoleutbildning som är relevant för arbetet som fastighetstekniker. Vidare har du yrkeserfarenhet av fastighetstekniskt arbete där kundkontakt ingått. För tjänsten krävs att du har tekniska kunskaper inom flera områden som ryms inom fastighetsförvaltning.
Det är ett krav att du har B-körkort för manuellt växlad bil och för tjänsten goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har god datorvana specifikt inom området fastighetssystem. Vidare är det meriterande om du har arbetat som elektriker, har erfarenhet från byggbranschen och/eller har arbetat med ventilation. För tjänsten som fastighetstekniker är det också meriterande om du har kunskaper och erfarenhet av att arbeta utifrån ett miljömedvetet perspektiv, och kan komma med förslag på energibesparande åtgärder.
Som person agerar du alltid ansvarsfullt, är noggrann och utför arbetet på ett serviceinriktat sätt, med fokus på uppdraget som fastighetstekniker. Då en stor del av arbetet innebär omfattande kontakter med kunder, medborgare och kollegor, ställer vi höga krav på ett professionellt bemötande och en god kommunikativ förmåga. Det är viktigt för tjänsten att du har en god samarbetsförmåga men också att du trivs med att arbeta självständigt. Du är serviceinriktad, driven och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och din roll som fastighetstekniker. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.Övrig information
Vi arbetar medvetet med att uppnå en jämn könsfördelning på vår arbetsplats, och välkomnar kvinnliga sökande till denna tjänst.
I denna rekrytering kommer vi att tillämpa löpande urval.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
