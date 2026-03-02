Fastighetstekniker

B3 Personal AB / Fastighetsskötarjobb / Uppsala
2026-03-02


Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos B3 Personal AB i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Upplands Väsby eller i hela Sverige

Vi söker en engagerad och nyfiken fastighetstekniker som trivs i högt tempo och vill utvecklas genom varierande arbetsuppgifter. Du får möjlighet att arbeta praktiskt, möta kunder dagligen och lära dig nya tekniska lösningar. Erfarenhet av vitvaror är meriterande. B-körkort är ett krav.
Om uppdraget
Som fastighetstekniker kommer du att utföra drift- och underhållsarbete i kommersiella fastigheter samt hantera kundkontakter. Du utgår från kontoret på morgonen som ligger i Arlandastad och tar dig med företagsbil till Sigtuna.
Tjänsten är heltid, måndag-fredag 07.00-16.00. Arbetet kräver att du är serviceinriktad, kan hantera flera ärenden under en arbetsdag och är öppen för att lära dig nya arbetsområden och tekniker. Erfarenhet av arbete med vitvaror är ett plus men inte ett krav.

Publiceringsdatum
2026-03-02

Dina arbetsuppgifter
Felsökning, reparation och underhåll av fastighetstekniska system

Enklare installationer och byten av komponenter i lägenheter och gemensamma utrymmen

Service och reparation av vitvaror - meriterande

Mottagande och hantering av felanmälningar samt kontakt med boende och kunder

Dokumentation av utfört arbete i digitala system och rapportering av avvikelser

Samarbete med kollegor och uppdragsledare för att säkerställa hög kvalitet och god kundupplevelse

Kvalifikationer och erfarenhet
Praktisk erfarenhet av fastighetsarbete, underhåll eller tekniskt servicearbete är meriterande

Erfarenhet av vitvaror är ett plus

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Vana vid kundkontakt och förmåga att agera professionellt i möten med boende och kunder

B-körkort är ett krav

Dina personliga egenskaper
Nyfiken och villig att lära sig nya saker

Trivs i ett högt arbetstempo och har god förmåga att prioritera

Serviceinriktad, kommunikativ och lugn i kundmöten

Noggrann, flexibel och ansvarstagande

Vi erbjuder
En trygg heltidstjänst med ordinarie arbetstider måndag-fredag 07.00-16.00

Introduktion och stöd från erfarna kollegor

Möjlighet att utveckla tekniska färdigheter och öka ansvar över tid

Arbetsuppgifter som ger variation och daglig kundkontakt

Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation där du beskriver din erfarenhet, tillgänglighet och varför du vill arbeta som fastighetstekniker hos oss. Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi välkomnar sökande från alla bakgrunder och värnar om mångfald och jämställdhet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7311283-1867921".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
B3 Personal AB (org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Danmarksgatan (visa karta)
753 23  UPPSALA

Arbetsplats
B3 Personal

Jobbnummer
9770830

Prenumerera på jobb från B3 Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos B3 Personal AB: