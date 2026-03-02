Fastighetstekniker
B3 Personal AB / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2026-03-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos B3 Personal AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och nyfiken fastighetstekniker som trivs i högt tempo och vill utvecklas genom varierande arbetsuppgifter. Du får möjlighet att arbeta praktiskt, möta kunder dagligen och lära dig nya tekniska lösningar. Erfarenhet av vitvaror är meriterande. B-körkort är ett krav.
Om uppdraget
Som fastighetstekniker kommer du att utföra drift- och underhållsarbete i kommersiella fastigheter samt hantera kundkontakter. Du utgår från kontoret på morgonen som ligger i Arlandastad och tar dig med företagsbil till Sigtuna.
Tjänsten är heltid, måndag-fredag 07.00-16.00. Arbetet kräver att du är serviceinriktad, kan hantera flera ärenden under en arbetsdag och är öppen för att lära dig nya arbetsområden och tekniker. Erfarenhet av arbete med vitvaror är ett plus men inte ett krav.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Felsökning, reparation och underhåll av fastighetstekniska system
Enklare installationer och byten av komponenter i lägenheter och gemensamma utrymmen
Service och reparation av vitvaror - meriterande
Mottagande och hantering av felanmälningar samt kontakt med boende och kunder
Dokumentation av utfört arbete i digitala system och rapportering av avvikelser
Samarbete med kollegor och uppdragsledare för att säkerställa hög kvalitet och god kundupplevelse
Kvalifikationer och erfarenhet
Praktisk erfarenhet av fastighetsarbete, underhåll eller tekniskt servicearbete är meriterande
Erfarenhet av vitvaror är ett plus
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vana vid kundkontakt och förmåga att agera professionellt i möten med boende och kunder
B-körkort är ett kravDina personliga egenskaper
Nyfiken och villig att lära sig nya saker
Trivs i ett högt arbetstempo och har god förmåga att prioritera
Serviceinriktad, kommunikativ och lugn i kundmöten
Noggrann, flexibel och ansvarstagande
Vi erbjuder
En trygg heltidstjänst med ordinarie arbetstider måndag-fredag 07.00-16.00
Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Möjlighet att utveckla tekniska färdigheter och öka ansvar över tid
Arbetsuppgifter som ger variation och daglig kundkontaktSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation där du beskriver din erfarenhet, tillgänglighet och varför du vill arbeta som fastighetstekniker hos oss. Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi välkomnar sökande från alla bakgrunder och värnar om mångfald och jämställdhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7311283-1867921". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B3 Personal AB
(org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Danmarksgatan (visa karta
)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
B3 Personal Jobbnummer
9770830